Опрос: бонусы и безопасность влияют на выбор способа оплаты в России

Опрос: бонусы и безопасность влияют на выбор способа оплаты в России - РИА Новости, 01.09.2025

Опрос: бонусы и безопасность влияют на выбор способа оплаты в России

01.09.2025

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Каждый второй россиянин готов активнее использовать альтернативные платежные методы при условии начисления бонусов и кешбэка, а также гарантий безопасности, показывает опрос ВТБ, проведенный в преддверии ВЭФ-2025. Альтернативные методы безналичной оплаты стремительно набирают популярность. Так, переводы по СБП использует 71% респондентов, платежи по QR‑коду – 61%, а оплату с помощью NFC‑технологий – 35%. Почти половина опрошенных платит с помощью СБП как минимум раз в неделю. Лидерами по ежедневному использованию стали Северо-Кавказский (25%) и Дальневосточный округа (19%). Несколько раз в неделю таким способом чаще всего пользуются на Юге (41%), а также в Москве и Московской области (38%). Как и в случае с оплатой через СБП, большинство опрошенных совершают транзакции через QR несколько раз в неделю (27%). Каждый день их применяют 13% респондентов, а 15% предпочитают использовать решение несколько раз в месяц. Оплата по NFC также становится популярнее. Ежедневно пользуются таким способом оплаты уже 12% респондентов, а 15% прибегают к этой технологии несколько раз в неделю. Больше всего сторонников NFC проживает в Москве (19%) и Санкт‑Петербурге (18%). Для трети опрошенных альтернативные методы платежей стали самым удобным инструментом оплат, тогда как наличные признаны наименее предпочтительным способом (6%). При этом регионы показывают разнообразие предпочтений: NFC‑платежи наиболее популярны на Кавказе, оплата по QR – в Санкт‑Петербурге и Ленинградской области, переводы по СБП оценили жители Северо‑Запада, а классические оплаты картой остаются наиболее востребованными в Приволжском округе. Главным фактором, мотивирующим россиян использовать новые методы оплат, стали бонусные программы и кешбэк (60%). Примерно половина респондентов готова активнее использовать альтернативные способы при наличии гарантий безопасности. "Интерес россиян к альтернативным платежным инструментам растет не только в столичных регионах, но и по всей стране: пользователи отмечают удобство и разнообразие вариантов оплат. Это показывает, что рынок безналичных оплат в России продолжает развиваться и меняться в зависимости от предпочтений пользователей", – подчеркнул старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин, его слова приводит пресс-служба банка. Он добавил, что банкам, в свою очередь, важно не только обеспечивать комфорт и безопасность, но и предлагать клиентам ощутимые выгоды, что будет способствовать более активному использованию инновационных решений. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

