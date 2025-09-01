https://ria.ru/20250901/opasnost-2038848464.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность
Предупреждение о ракетной опасности отменили на всей территории Курской области, сообщили в понедельник оперативном штабе регионального правительства. РИА Новости, 01.09.2025
КУРСК, 1 сен - РИА Новости. Предупреждение о ракетной опасности отменили на всей территории Курской области, сообщили в понедельник оперативном штабе регионального правительства. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба региона. Вторую ракетную опасность за день в Курской области в понедельник объявили в 13:08 мск, она действовала 25 минут.
курская область
