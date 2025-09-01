https://ria.ru/20250901/opasnost-2038795370.html

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 01.09.2025

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 01.09.2025

ВОРОНЕЖ, 1 сен - РИА Новости. Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в понедельник, в 10.40 мск. "Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.

липецкая область

