В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
2025-09-01T10:45:00+03:00
безопасность
липецкая область
игорь артамонов
ВОРОНЕЖ, 1 сен - РИА Новости. Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в понедельник, в 10.40 мск. "Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.
безопасность, липецкая область, игорь артамонов
