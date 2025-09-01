В Белгородской области три мирных жителя пострадали при атаке дронов ВСУ
Гладков: три мирных жителя Белгородской области пострадали при атаке дронов ВСУ
Автомобиль скорой помощи в Белгородской области. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 1 сен – РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения в результате ударов дронами ВСУ по грузовому и легковому автомобилям в посёлке Борисовка Борисовского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В посёлке Борисовка Борисовского района ранены три мирных жителя. В результате атаки дрона на грузовой автомобиль ранены двое мужчин. Бойцы подразделения "Орлан" оперативно доставили пострадавших в Борисовскую ЦРБ", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, один мужчина получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения рук. Бригада скорой помощи доставляет его в городскую больницу Белгорода для дальнейшего лечения. Второй мужчина получил перелом предплечья и множественные осколочные ранения ноги, ему проводят операцию. Его состояние оценивают как тяжелое.
"Ещё один мужчина получил тяжёлые ранения от удара дрона по легковому автомобилю. Сотрудники Росгвардии доставили его в Борисовскую ЦРБ, где врачи диагностировали ему множественные осколочные ранения рук и ног", - написал губернатор.
