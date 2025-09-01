Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области три мирных жителя пострадали при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:33 01.09.2025 (обновлено: 10:38 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/obstrely-2038793074.html
В Белгородской области три мирных жителя пострадали при атаке дронов ВСУ
В Белгородской области три мирных жителя пострадали при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 01.09.2025
В Белгородской области три мирных жителя пострадали при атаке дронов ВСУ
Три мирных жителя получили ранения в результате ударов дронами ВСУ по грузовому и легковому автомобилям в посёлке Борисовка Борисовского района Белгородской... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T10:33:00+03:00
2025-09-01T10:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028109003_0:151:960:691_1920x0_80_0_0_fa6dcd75aa9b1961d0e7b6e4b8b34707.jpg
БЕЛГОРОД, 1 сен – РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения в результате ударов дронами ВСУ по грузовому и легковому автомобилям в посёлке Борисовка Борисовского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В посёлке Борисовка Борисовского района ранены три мирных жителя. В результате атаки дрона на грузовой автомобиль ранены двое мужчин. Бойцы подразделения "Орлан" оперативно доставили пострадавших в Борисовскую ЦРБ", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Гладкова, один мужчина получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения рук. Бригада скорой помощи доставляет его в городскую больницу Белгорода для дальнейшего лечения. Второй мужчина получил перелом предплечья и множественные осколочные ранения ноги, ему проводят операцию. Его состояние оценивают как тяжелое."Ещё один мужчина получил тяжёлые ранения от удара дрона по легковому автомобилю. Сотрудники Росгвардии доставили его в Борисовскую ЦРБ, где врачи диагностировали ему множественные осколочные ранения рук и ног", - написал губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028109003_0:61:960:781_1920x0_80_0_0_6b3a75e9d47b9e19a889b56fac84d8f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области три мирных жителя пострадали при атаке дронов ВСУ

Гладков: три мирных жителя Белгородской области пострадали при атаке дронов ВСУ

© Фото : РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи в Белгородской области
Автомобиль скорой помощи в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© Фото : РИА Новости
Автомобиль скорой помощи в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 1 сен – РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения в результате ударов дронами ВСУ по грузовому и легковому автомобилям в посёлке Борисовка Борисовского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В посёлке Борисовка Борисовского района ранены три мирных жителя. В результате атаки дрона на грузовой автомобиль ранены двое мужчин. Бойцы подразделения "Орлан" оперативно доставили пострадавших в Борисовскую ЦРБ", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, один мужчина получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения рук. Бригада скорой помощи доставляет его в городскую больницу Белгорода для дальнейшего лечения. Второй мужчина получил перелом предплечья и множественные осколочные ранения ноги, ему проводят операцию. Его состояние оценивают как тяжелое.
"Ещё один мужчина получил тяжёлые ранения от удара дрона по легковому автомобилю. Сотрудники Росгвардии доставили его в Борисовскую ЦРБ, где врачи диагностировали ему множественные осколочные ранения рук и ног", - написал губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала