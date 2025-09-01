https://ria.ru/20250901/obstrely-2038793074.html

В Белгородской области три мирных жителя пострадали при атаке дронов ВСУ

В Белгородской области три мирных жителя пострадали при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 01.09.2025

В Белгородской области три мирных жителя пострадали при атаке дронов ВСУ

Три мирных жителя получили ранения в результате ударов дронами ВСУ по грузовому и легковому автомобилям в посёлке Борисовка Борисовского района Белгородской... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T10:33:00+03:00

2025-09-01T10:33:00+03:00

2025-09-01T10:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028109003_0:151:960:691_1920x0_80_0_0_fa6dcd75aa9b1961d0e7b6e4b8b34707.jpg

БЕЛГОРОД, 1 сен – РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения в результате ударов дронами ВСУ по грузовому и легковому автомобилям в посёлке Борисовка Борисовского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В посёлке Борисовка Борисовского района ранены три мирных жителя. В результате атаки дрона на грузовой автомобиль ранены двое мужчин. Бойцы подразделения "Орлан" оперативно доставили пострадавших в Борисовскую ЦРБ", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Гладкова, один мужчина получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения рук. Бригада скорой помощи доставляет его в городскую больницу Белгорода для дальнейшего лечения. Второй мужчина получил перелом предплечья и множественные осколочные ранения ноги, ему проводят операцию. Его состояние оценивают как тяжелое."Ещё один мужчина получил тяжёлые ранения от удара дрона по легковому автомобилю. Сотрудники Росгвардии доставили его в Борисовскую ЦРБ, где врачи диагностировали ему множественные осколочные ранения рук и ног", - написал губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, вооруженные силы украины