Украинские войска за сутки два раза обстреляли территорию ДНР
ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР два раза, выпустив три боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. За предыдущие сутки было зафиксировано четыре обстрела. "Два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Две вооруженные атаки - на горловском направлении", - говорится в сообщении управления. Ведомство уточняет, что всего было выпущено три боеприпаса. Сведений о жертвах среди мирного населения нет. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
