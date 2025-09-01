https://ria.ru/20250901/nizhnekamsk-2038755335.html

В аэропорту Нижнекамска сняли временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнекамска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 01.09.2025

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнекамска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Нижнекамска ("Бегишево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Кореняко отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

