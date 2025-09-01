https://ria.ru/20250901/nizhnekamsk-2038755335.html
В аэропорту Нижнекамска сняли временные ограничения
В аэропорту Нижнекамска сняли временные ограничения - РИА Новости, 01.09.2025
В аэропорту Нижнекамска сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнекамска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T06:49:00+03:00
2025-09-01T06:49:00+03:00
2025-09-01T06:49:00+03:00
нижнекамск
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3265cf201e8a7ae942675dc936afe8d3.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнекамска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Нижнекамска ("Бегишево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Кореняко отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250901/aeroport-2038744509.html
нижнекамск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2d0332ea6981c5f82b32944aaba1fd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижнекамск, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Нижнекамск, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропорту Нижнекамска сняли временные ограничения
Аэропорт Нижнекамска возобновил работу в штатном режиме после снятия ограничений