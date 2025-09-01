Рейтинг@Mail.ru
Николаев: три новые школы в Чувашии примут свыше 3 тысяч учеников - РИА Новости, 01.09.2025
18:11 01.09.2025
Николаев: три новые школы в Чувашии примут свыше 3 тысяч учеников
Николаев: три новые школы в Чувашии примут свыше 3 тысяч учеников - РИА Новости, 01.09.2025
Николаев: три новые школы в Чувашии примут свыше 3 тысяч учеников
В понедельник глава Чувашии Олег Николаев вместе с педагогическими коллективами, родителями и учениками торжественно открыл три новые школы в Чебоксарах,... РИА Новости, 01.09.2025
олег николаев (политик)
чувашская республика (чувашия)
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В понедельник глава Чувашии Олег Николаев вместе с педагогическими коллективами, родителями и учениками торжественно открыл три новые школы в Чебоксарах, Новочебоксарске и в поселке Кугеси, которые обеспечат местами 3,3 тысячи детей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Современные учебные заведения были построены по концессионному соглашению с дочерней структурой ВЭБ.РФ – "ПроШкола" и ПАО "Сбербанк", что позволило снизить нагрузку на бюджет региона. Школа в новом микрорайоне "Солнечный" в Чебоксарах на 1400 мест станет вторым корпусом лицея № 44. Дети будут учиться в ней в одну смену – глава региона ставит задачу в ближайшие годы перейти к обучению в одну смену во всех школах республики. "История создания этой школы – дополнительного корпуса лицея №44 – уникальна для Чувашской Республики. Я помню, когда начал работать во главе республики, жители почти каждый месяц требовали, чтобы в кратчайшие сроки в этом микрорайоне появилась школа. И когда президент России объявил о создании 1300 школ по концессионной программе, наша республика в числе первых подтвердила свое участие", – отметил Николаев. В ходе знакомства с новым учебным заведением глава республики оценил современное оснащение школы, которое позволяет организовать образовательный процесс на новом качественном уровне. Он побывал в биологической лаборатории, кабинете труда для девочек и столярной мастерской – школьная программа будет иметь технологический уклон. Гости осмотрели спортивный и актовый залы, бассейн, проверили работу вместительной школьной столовой на 700 мест. А для первоклассников Николаев оставил напутствие на интерактивной доске – пожелание отличных оценок в первом для них учебном году. Начало работы еще одной новой школы на 1100 мест – филиала школы №9 с химическим профилем в микрорайоне "Никольский" Новочебоксарска, по доброй традиции предварило торжественное перерезание красной ленточки. Эту честь Николаев разделил с первоклассниками Елизаветой и Матвеем. В вестибюле "первооткрывателей" учебного заведения ждала выставка-презентация "Инновации, проекты, технологии" и макет "Корабля Знаний". В новую школу поселка Кугеси Чебоксарского муниципального округа первыми зашли ее первоклассники. А всего она примет 825 учеников. Глава Чувашии высоко оценил качество ее кабинетов и лабораторий с оборудованием для практических занятий по физике, химии и биологии, заглянул на урок по робототехнике. Тематические занятия позволит проводить и школьный Музей медицинской славы. Знания, приобретенные в его стенах, станут фундаментом для детей, которые мечтают о медицинском образовании. "Поздравляю всех первоклассников поселка Кугеси, которые начинают свою учебу сразу в новой школе. Она имеет важный для республики медицинский профиль, дает возможность получать знания, заниматься спортом, творчески развиваться", - отметил Николаев. Каждая из новых школ получила от главы Чувашии подарок ко Дню знаний: сертификаты на 3 миллиона рублей на оснащение оборудованием медиастудий.
чувашская республика (чувашия)
Николаев: три новые школы в Чувашии примут свыше 3 тысяч учеников

Олег Николаев открыл три новые школы в Чувашии

