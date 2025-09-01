https://ria.ru/20250901/navrotskij-2038756940.html
Президент Польши призвал Германию выплатить Польше репарации
Президент Польши призвал Германию выплатить Польше репарации - РИА Новости, 01.09.2025
Президент Польши призвал Германию выплатить Польше репарации
Германия должна выплатить Польше репарации, заявил польский президент Кароль Навроцкий, выступая на полуострове Вестерплатте под Гданьском по случаю 86-й... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T07:04:00+03:00
2025-09-01T07:04:00+03:00
2025-09-01T07:04:00+03:00
в мире
германия
польша
гданьск
кароль навроцкий
нато
вторая мировая война (1939-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020615309_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad536d7014c3181ef5424001ef561fa9.jpg
ВАРШАВА, 1 сен – РИА Новости. Германия должна выплатить Польше репарации, заявил польский президент Кароль Навроцкий, выступая на полуострове Вестерплатте под Гданьском по случаю 86-й годовщины начала Второй мировой войны. "Чтобы построить партнёрство, основанное на правде и добрых отношениях, мы должны решить вопрос о репарациях от Германии, которые я, как президент Польши, безоговорочно требую ради общего блага", - сказал президент. По его словам, репарации не станут альтернативой "исторической амнезии". "Польша, как государство на передовой, как важнейшая страна на восточном фланге НАТО, нуждается в справедливости, правде и ясных отношениях с Германией, но ей также нужны репарации от Германии", — добавил он. Навроцкий также призвал правительство поддержать требование о репарациях от Германии. "Я верю, что премьер-министр и польское правительство укрепят голос президента на международной арене, и мы вместе с нашими западными соседями построим наше по-настоящему безопасное будущее", — сказал президент. Первого сентября 1939 года около 4.45 (5.45 мск) Вестерплатте на севере Польши и город Велюнь Лодзинского воеводства в центральной части страны первыми подверглись нападению гитлеровских войск. Германский крейсер "Шлезвиг-Гольштейн" открыл огонь с моря по гарнизону польского военно-транзитного склада на Вестерплатте. Этот гарнизон отражал атаки гитлеровских войск семь дней, после чего капитулировал. Одновременно с нападением на Вестерплатте Велюнь подверглась авиационной бомбардировке, в результате которой погибли около 1200 человек. Всего же для разгрома польской армии вермахту понадобилось пять недель.
https://ria.ru/20250825/polsha-2037441341.html
https://ria.ru/20250821/prezident-2036732253.html
германия
польша
гданьск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020615309_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_34bbc47a03b777edbe605bcef36a8770.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, польша, гданьск, кароль навроцкий, нато, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Германия, Польша, Гданьск, Кароль Навроцкий, НАТО, Вторая мировая война (1939-1945)
Президент Польши призвал Германию выплатить Польше репарации
Навроцкий призвал ФРГ выплатить Польше репарации