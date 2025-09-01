https://ria.ru/20250901/navrotskij-2038756940.html

Президент Польши призвал Германию выплатить Польше репарации

Президент Польши призвал Германию выплатить Польше репарации - РИА Новости, 01.09.2025

Президент Польши призвал Германию выплатить Польше репарации

Германия должна выплатить Польше репарации, заявил польский президент Кароль Навроцкий, выступая на полуострове Вестерплатте под Гданьском по случаю 86-й... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T07:04:00+03:00

2025-09-01T07:04:00+03:00

2025-09-01T07:04:00+03:00

в мире

германия

польша

гданьск

кароль навроцкий

нато

вторая мировая война (1939-1945)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020615309_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad536d7014c3181ef5424001ef561fa9.jpg

ВАРШАВА, 1 сен – РИА Новости. Германия должна выплатить Польше репарации, заявил польский президент Кароль Навроцкий, выступая на полуострове Вестерплатте под Гданьском по случаю 86-й годовщины начала Второй мировой войны. "Чтобы построить партнёрство, основанное на правде и добрых отношениях, мы должны решить вопрос о репарациях от Германии, которые я, как президент Польши, безоговорочно требую ради общего блага", - сказал президент. По его словам, репарации не станут альтернативой "исторической амнезии". "Польша, как государство на передовой, как важнейшая страна на восточном фланге НАТО, нуждается в справедливости, правде и ясных отношениях с Германией, но ей также нужны репарации от Германии", — добавил он. Навроцкий также призвал правительство поддержать требование о репарациях от Германии. "Я верю, что премьер-министр и польское правительство укрепят голос президента на международной арене, и мы вместе с нашими западными соседями построим наше по-настоящему безопасное будущее", — сказал президент. Первого сентября 1939 года около 4.45 (5.45 мск) Вестерплатте на севере Польши и город Велюнь Лодзинского воеводства в центральной части страны первыми подверглись нападению гитлеровских войск. Германский крейсер "Шлезвиг-Гольштейн" открыл огонь с моря по гарнизону польского военно-транзитного склада на Вестерплатте. Этот гарнизон отражал атаки гитлеровских войск семь дней, после чего капитулировал. Одновременно с нападением на Вестерплатте Велюнь подверглась авиационной бомбардировке, в результате которой погибли около 1200 человек. Всего же для разгрома польской армии вермахту понадобилось пять недель.

https://ria.ru/20250825/polsha-2037441341.html

https://ria.ru/20250821/prezident-2036732253.html

германия

польша

гданьск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, польша, гданьск, кароль навроцкий, нато, вторая мировая война (1939-1945)