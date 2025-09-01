Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на обвинения в адрес России в сбое навигации борта главы ЕК - РИА Новости, 01.09.2025
14:43 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/navigatsiya-2038854989.html
Песков ответил на обвинения в адрес России в сбое навигации борта главы ЕК
2025-09-01T14:43:00+03:00
2025-09-01T14:43:00+03:00
в мире
россия
пловдив
урсула фон дер ляйен
анна-каиса итконен
дмитрий песков
еврокомиссия
ЛОНДОН, 1 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал некорректным утверждение о том, что Россия якобы причастна к сбою навигации самолета, на котором летела Урсула фон дер Ляйен. "Ваша информация (о якобы причастности России - ред.) некорректна", - сообщил он изданию Financial Times. Ранее представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен на брифинге сообщила, что у самолета, на котором фон дер Ляйен летела в болгарский город Пловдив, произошел сбой в электронной навигационной системе, когда он приближался к аэропорту. По словам Итконен, Еврокомиссия получила информацию от болгарских властей, что сбой якобы вызвало "вмешательство России".
в мире, россия, пловдив, урсула фон дер ляйен, анна-каиса итконен, дмитрий песков, еврокомиссия
В мире, Россия, Пловдив, Урсула фон дер Ляйен, Анна-Каиса Итконен, Дмитрий Песков, Еврокомиссия
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
ЛОНДОН, 1 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал некорректным утверждение о том, что Россия якобы причастна к сбою навигации самолета, на котором летела Урсула фон дер Ляйен.
"Ваша информация (о якобы причастности России - ред.) некорректна", - сообщил он изданию Financial Times.
Ранее представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен на брифинге сообщила, что у самолета, на котором фон дер Ляйен летела в болгарский город Пловдив, произошел сбой в электронной навигационной системе, когда он приближался к аэропорту. По словам Итконен, Еврокомиссия получила информацию от болгарских властей, что сбой якобы вызвало "вмешательство России".
