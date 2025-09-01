Рейтинг@Mail.ru
МТС за полгода заблокировал на треть больше мошеннических звонков детям
03:35 01.09.2025
МТС за полгода заблокировал на треть больше мошеннических звонков детям
общество
москва
краснодар
санкт-петербург
мтс
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. МТС в первом полугодии заблокировал на треть больше мошеннических звонков детям по сравнению с январем-июнем 2024 года - 80,5 миллиона, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Защитник". "МТС ... сообщает о росте числа мошеннических атак на детей. В первом полугодии 2025 года сервис "Защитник" заблокировал 80,5 миллиона таких звонков, что на 34,3% больше, чем в период с января по июнь 2024 года", - сообщили в компании. По данным аналитиков, дети получают в среднем до 17 звонков в месяц с незнакомых номеров. При этом общий уровень ответов на такие вызовы остается высоким и составляет 45%, что создает значительные риски. Мошенники же активно используют схемы с запугиванием, представляясь сотрудниками школ или правоохранительных органов, а также заманивают потенциальных жертв с помощью поддельных акций и призами. Отмечается, что наиболее высокий уровень мошеннической активности в отношении детей зафиксирован в Москве - 17,92% от всех заблокированных вызовов, Краснодаре - 7,21% и Санкт-Петербурге - 4,96%. В группе риска также находятся такие регионы, как Ростов-на-Дону, Уфа, Казань и Новосибирск.
2025
МТС за полгода заблокировал на треть больше мошеннических звонков детям

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. МТС в первом полугодии заблокировал на треть больше мошеннических звонков детям по сравнению с январем-июнем 2024 года - 80,5 миллиона, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Защитник".
"МТС ... сообщает о росте числа мошеннических атак на детей. В первом полугодии 2025 года сервис "Защитник" заблокировал 80,5 миллиона таких звонков, что на 34,3% больше, чем в период с января по июнь 2024 года", - сообщили в компании.
По данным аналитиков, дети получают в среднем до 17 звонков в месяц с незнакомых номеров. При этом общий уровень ответов на такие вызовы остается высоким и составляет 45%, что создает значительные риски.
Мошенники же активно используют схемы с запугиванием, представляясь сотрудниками школ или правоохранительных органов, а также заманивают потенциальных жертв с помощью поддельных акций и призами.
Отмечается, что наиболее высокий уровень мошеннической активности в отношении детей зафиксирован в Москве - 17,92% от всех заблокированных вызовов, Краснодаре - 7,21% и Санкт-Петербурге - 4,96%. В группе риска также находятся такие регионы, как Ростов-на-Дону, Уфа, Казань и Новосибирск.
