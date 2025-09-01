https://ria.ru/20250901/moskalkova-2038924141.html

Москалькова: дата возвращения жителей Курской области с Украины неизвестна

БЕЛГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Дата возвращения оставшихся на территории Украины жителей Курской области остается неопределенной, но ожидается, что это будет в ближайшее время, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Восемь курян было возвращено в то воскресенье. И там мы встретились и с представителями военных, и с Ириной Верещук, которая является советником Зеленского, и с офисом уполномоченного по правам Верховной рады по поводу необходимости. Все заверяли в то, что они будут переданы в ближайшее время. Пока, к сожалению, конкретная дата пока не определена", - сказала Москалькова.

