Москалькова: дата возвращения жителей Курской области с Украины неизвестна - РИА Новости, 01.09.2025
18:37 01.09.2025 (обновлено: 18:46 01.09.2025)
Москалькова: дата возвращения жителей Курской области с Украины неизвестна
Дата возвращения оставшихся на территории Украины жителей Курской области остается неопределенной, но ожидается, что это будет в ближайшее время, рассказала РИА РИА Новости, 01.09.2025
БЕЛГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Дата возвращения оставшихся на территории Украины жителей Курской области остается неопределенной, но ожидается, что это будет в ближайшее время, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Восемь курян было возвращено в то воскресенье. И там мы встретились и с представителями военных, и с Ириной Верещук, которая является советником Зеленского, и с офисом уполномоченного по правам Верховной рады по поводу необходимости. Все заверяли в то, что они будут переданы в ближайшее время. Пока, к сожалению, конкретная дата пока не определена", - сказала Москалькова.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова . Архивное фото
БЕЛГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Дата возвращения оставшихся на территории Украины жителей Курской области остается неопределенной, но ожидается, что это будет в ближайшее время, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Восемь курян было возвращено в то воскресенье. И там мы встретились и с представителями военных, и с Ириной Верещук, которая является советником Зеленского, и с офисом уполномоченного по правам Верховной рады по поводу необходимости. Все заверяли в то, что они будут переданы в ближайшее время. Пока, к сожалению, конкретная дата пока не определена", - сказала Москалькова.
Москалькова сообщила о новых договоренностях с Украиной о посещении пленных
18:31
 
