Москалькова рассказала, когда завершится обмен посылками для военнопленных

Москалькова рассказала, когда завершится обмен посылками для военнопленных - РИА Новости, 01.09.2025

Москалькова рассказала, когда завершится обмен посылками для военнопленных

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала РИА Новости, что процедура обмена посылками для военнопленных должна завершиться к началу... РИА Новости, 01.09.2025

БЕЛГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала РИА Новости, что процедура обмена посылками для военнопленных должна завершиться к началу декабря. "До начала декабря мы должны завершить эти процедуры. Сегодня мы ожидаем от украинской стороны список наших пленных. Мы по этому списку начинаем работать с их родными, чтобы взять это письмо, вложить его в посылку. Работа достаточно большая, ну и требующая и организационных вопросов, и согласования с компетентными органами", - рассказала омбудсмен. Москалькова подчеркнула, что ее офис работает круглосуточно, так как судьбы участников специальной военной операции и их семей являются первоочередной задачей.

