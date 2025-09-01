https://ria.ru/20250901/moskalkova-2038923500.html
Москалькова рассказала, когда завершится обмен посылками для военнопленных
Москалькова рассказала, когда завершится обмен посылками для военнопленных
Москалькова рассказала, когда завершится обмен посылками для военнопленных
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала РИА Новости, что процедура обмена посылками для военнопленных должна завершиться к началу...
БЕЛГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала РИА Новости, что процедура обмена посылками для военнопленных должна завершиться к началу декабря. "До начала декабря мы должны завершить эти процедуры. Сегодня мы ожидаем от украинской стороны список наших пленных. Мы по этому списку начинаем работать с их родными, чтобы взять это письмо, вложить его в посылку. Работа достаточно большая, ну и требующая и организационных вопросов, и согласования с компетентными органами", - рассказала омбудсмен. Москалькова подчеркнула, что ее офис работает круглосуточно, так как судьбы участников специальной военной операции и их семей являются первоочередной задачей.
Москалькова рассказала, когда завершится обмен посылками для военнопленных
