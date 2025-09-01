Рейтинг@Mail.ru
Москалькова рассказала, когда завершится обмен посылками для военнопленных
Специальная военная операция на Украине
 
18:35 01.09.2025
Москалькова рассказала, когда завершится обмен посылками для военнопленных
БЕЛГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала РИА Новости, что процедура обмена посылками для военнопленных должна завершиться к началу декабря. "До начала декабря мы должны завершить эти процедуры. Сегодня мы ожидаем от украинской стороны список наших пленных. Мы по этому списку начинаем работать с их родными, чтобы взять это письмо, вложить его в посылку. Работа достаточно большая, ну и требующая и организационных вопросов, и согласования с компетентными органами", - рассказала омбудсмен. Москалькова подчеркнула, что ее офис работает круглосуточно, так как судьбы участников специальной военной операции и их семей являются первоочередной задачей.
россия, татьяна москалькова
Специальная военная операция на Украине, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова: обмен посылками для пленных должен завершиться к началу декабря

БЕЛГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала РИА Новости, что процедура обмена посылками для военнопленных должна завершиться к началу декабря.
"До начала декабря мы должны завершить эти процедуры. Сегодня мы ожидаем от украинской стороны список наших пленных. Мы по этому списку начинаем работать с их родными, чтобы взять это письмо, вложить его в посылку. Работа достаточно большая, ну и требующая и организационных вопросов, и согласования с компетентными органами", - рассказала омбудсмен.
Москалькова подчеркнула, что ее офис работает круглосуточно, так как судьбы участников специальной военной операции и их семей являются первоочередной задачей.
Москалькова сообщила о новых договоренностях с Украиной о посещении пленных
18:31
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияТатьяна Москалькова
 
 
Заголовок открываемого материала