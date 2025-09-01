https://ria.ru/20250901/moshenniki-2038876314.html

В МВД рассказали как узнать, что мошенники пишут со взломанного аккаунта

В МВД рассказали как узнать, что мошенники пишут со взломанного аккаунта - РИА Новости, 01.09.2025

В МВД рассказали как узнать, что мошенники пишут со взломанного аккаунта

Взлом или подмена аккаунта является одним из самых распространенных способов мошенничества, так как злоумышленники рассылают сообщения от имени знакомого... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T15:43:00+03:00

2025-09-01T15:43:00+03:00

2025-09-01T15:43:00+03:00

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975551722_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_31e32836ace136b35c5824af858bc4c9.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Взлом или подмена аккаунта является одним из самых распространенных способов мошенничества, так как злоумышленники рассылают сообщения от имени знакомого человека, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Обычно цель проста: заставить знакомых жертвы перевести деньги, переслать коды из SMS, установить "удобное приложение" или перейти по фишинговой ссылке. Всё выглядит убедительно, потому что пишет вроде бы ваш друг или коллега, и именно поэтому этот приём так опасен", - говорится в сообщении. Правоохранители отмечают, что к признакам взломанного аккаунта относятся странные просьбы, например, срочно перевести денег или проголосовать в конкурсе, а также непривычный стиль общения, к примеру, "знакомый" пишет слишком официально или наоборот сухо, использует слова или эмодзи, которых раньше не применял. "Подозрительные ссылки или файлы. "Смотри фото", "Тебе подарок", "Скачай документ" — без объяснений, часто с укороченными или странными ссылками. Изоляция. "Не звони, я не могу говорить". Повышенная активность. Начинает писать в нетипичное время (ночью, рано утром). Давит срочностью и не отвечает на ваши отвлекающие вопросы", - рассказали в управлении. В МВД отметили, что для проверки можно сменить канал связи - написать или позвонить по привычному номеру или в другом мессенджере. Также можно ответить "знакомому" с намеренной ошибкой, например, "ты же знаешь, что я поставил машину на ремонт" - ту, которой не существует. Как отмечают в управлении, свой человек поправит, а злоумышленник - нет. "Пауза. Сделайте "тишину" на 10–15 минут. Мошенники часто сыпят сообщениями, давят срочностью и быстро переключаются на следующую цель. "Капча памяти". Попросите уточнить 2–3 детали, которые знает только ваш человек: где вы виделись в последний раз, как зовут вашего питомца, какой подарок вы дарили и т.п", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250831/moshenniki-2038641385.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество