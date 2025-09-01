https://ria.ru/20250901/moshenniki-2038876314.html
В МВД рассказали как узнать, что мошенники пишут со взломанного аккаунта
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Взлом или подмена аккаунта является одним из самых распространенных способов мошенничества, так как злоумышленники рассылают сообщения от имени знакомого человека, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Обычно цель проста: заставить знакомых жертвы перевести деньги, переслать коды из SMS, установить "удобное приложение" или перейти по фишинговой ссылке. Всё выглядит убедительно, потому что пишет вроде бы ваш друг или коллега, и именно поэтому этот приём так опасен", - говорится в сообщении. Правоохранители отмечают, что к признакам взломанного аккаунта относятся странные просьбы, например, срочно перевести денег или проголосовать в конкурсе, а также непривычный стиль общения, к примеру, "знакомый" пишет слишком официально или наоборот сухо, использует слова или эмодзи, которых раньше не применял. "Подозрительные ссылки или файлы. "Смотри фото", "Тебе подарок", "Скачай документ" — без объяснений, часто с укороченными или странными ссылками. Изоляция. "Не звони, я не могу говорить". Повышенная активность. Начинает писать в нетипичное время (ночью, рано утром). Давит срочностью и не отвечает на ваши отвлекающие вопросы", - рассказали в управлении. В МВД отметили, что для проверки можно сменить канал связи - написать или позвонить по привычному номеру или в другом мессенджере. Также можно ответить "знакомому" с намеренной ошибкой, например, "ты же знаешь, что я поставил машину на ремонт" - ту, которой не существует. Как отмечают в управлении, свой человек поправит, а злоумышленник - нет. "Пауза. Сделайте "тишину" на 10–15 минут. Мошенники часто сыпят сообщениями, давят срочностью и быстро переключаются на следующую цель. "Капча памяти". Попросите уточнить 2–3 детали, которые знает только ваш человек: где вы виделись в последний раз, как зовут вашего питомца, какой подарок вы дарили и т.п", - заключили в ведомстве.
