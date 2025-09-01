Рейтинг@Mail.ru
Санду системно уничтожает государственность Молдавии, считают в Госдуме - РИА Новости, 01.09.2025
15:30 01.09.2025
Санду системно уничтожает государственность Молдавии, считают в Госдуме
Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС, PAS) системно уничтожают государственность страны "по заветам"... РИА Новости, 01.09.2025
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС, PAS) системно уничтожают государственность страны "по заветам" венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова. Ранее депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Регина Апостолова сообщила, что ЛГБТ-плакаты (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) появились на стендах в молдавских школах накануне начала нового учебного года. "Санду и партия PAS системно уничтожает государственность Молдовы по заветам Джорджа Сороса — финансового спекулянта, превратившегося в глобального дестабилизатора", - сказала Аршинова. По ее словам, адепты Сороса, проникая в страны под маской "реформ" и "открытого общества", всегда начинают с подмены главных устоев — прежде всего, традиционной семьи и исторической правды, а атакуют они, как и положено, самые уязвимые и неокрепшие умы — детей. "В День знаний, 1 сентября, родители в Молдове массово сообщают о появлении ЛГБТ-плакатов на школьных стендах. "ПАСовская" власть во главе с Майей Санду уже переписали учебники по истории Молдовы, заявив с их страниц, что Молдовы не существует — есть Румыния. Теперь взялись за гендерную переориентацию подрастающего поколения", - добавила политик. Она отметила, что уже само название предмета — "История румын" — говорит о подмене: дети учат не историю своей страны, а историю соседнего государства. А в преподавании темы Великой Отечественной войны, добавила Аршинова, царят откровенная подлость и цинизм. "В новых учебниках фашистская оккупация Молдовы в 1941-1944 годах подаётся как эпоха молдаван, якобы страдавших под "советским игом". При этом сотни тысяч уничтоженных румыно-фашистскими оккупантами советских граждан — мужчин, женщин, детей — вычёркиваются из памяти", - рассказала депутат. Аршинова предположила, что погибшие считаются "сопутствующими потерями", о которых любят говорить захватчики, силой насаждающие свои "демократические режимы". "Это — не образование! Это идеологическое оружие, направленное на уничтожение национального самосознания. Сорос и его последователи не строят такие государства, как Молдова, они разрушают их изнутри, заменяя традиционную семью — идеологией ЛГБТ, память — ложью, а идентичность — колониальной покорностью", - подытожила она. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС, PAS), негласным лидером которой является Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и решения об установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне фашистской Германии. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
Майя Санду
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Майя Санду. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС, PAS) системно уничтожают государственность страны "по заветам" венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.
Ранее депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Регина Апостолова сообщила, что ЛГБТ-плакаты (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) появились на стендах в молдавских школах накануне начала нового учебного года.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Оппозиция ждет реакции ЕС на подготовку к фальсификации выборов в Молдавии
15:01
"Санду и партия PAS системно уничтожает государственность Молдовы по заветам Джорджа Сороса — финансового спекулянта, превратившегося в глобального дестабилизатора", - сказала Аршинова.
По ее словам, адепты Сороса, проникая в страны под маской "реформ" и "открытого общества", всегда начинают с подмены главных устоев — прежде всего, традиционной семьи и исторической правды, а атакуют они, как и положено, самые уязвимые и неокрепшие умы — детей.
"В День знаний, 1 сентября, родители в Молдове массово сообщают о появлении ЛГБТ-плакатов на школьных стендах. "ПАСовская" власть во главе с Майей Санду уже переписали учебники по истории Молдовы, заявив с их страниц, что Молдовы не существует — есть Румыния. Теперь взялись за гендерную переориентацию подрастающего поколения", - добавила политик.
Она отметила, что уже само название предмета — "История румын" — говорит о подмене: дети учат не историю своей страны, а историю соседнего государства. А в преподавании темы Великой Отечественной войны, добавила Аршинова, царят откровенная подлость и цинизм.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Санду хочет с помощью Запада удержать власть в Молдавии, считает эксперт
28 августа, 13:56
"В новых учебниках фашистская оккупация Молдовы в 1941-1944 годах подаётся как эпоха молдаван, якобы страдавших под "советским игом". При этом сотни тысяч уничтоженных румыно-фашистскими оккупантами советских граждан — мужчин, женщин, детей — вычёркиваются из памяти", - рассказала депутат.
Аршинова предположила, что погибшие считаются "сопутствующими потерями", о которых любят говорить захватчики, силой насаждающие свои "демократические режимы".
"Это — не образование! Это идеологическое оружие, направленное на уничтожение национального самосознания. Сорос и его последователи не строят такие государства, как Молдова, они разрушают их изнутри, заменяя традиционную семью — идеологией ЛГБТ, память — ложью, а идентичность — колониальной покорностью", - подытожила она.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС, PAS), негласным лидером которой является Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и решения об установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне фашистской Германии. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
Президент Молдовы Майя Санду - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Санду лишает жителей Молдавии права голоса, заявили в Госдуме
25 августа, 16:16
 
