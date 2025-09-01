Мишустин рассказал школьникам о цифровом следе в соцсетях

https://ria.ru/20250901/mishustin-2038857247.html

ЛОПАТИНО (Калужская обл.), 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время поездки в новую школу в селе Лопатино в Калужской области посетил урок информатики и рассказал ученикам о цифровом следе в социальных сетях. Во время осмотра школы глава правительства посетил урок информатики на тему цифрового следа в соцсетях. "Цифровой след, который вы оставляете, не стирается практически никогда", - сказал Мишустин ученикам. Он призвал школьников быть аккуратными в сети, так как их данные могут использоваться в том числе в мошеннических целях. Также премьер-министр зашел в кабинет химии. "Химия сегодня - это мощнейший двигатель научно-технологического, научно-технического прогресса в любой стране мира. И в России уделяем этому большое внимание. В национальных проектах блоки химии есть. Непростое направление - химия, образование здесь непростое. Но было бы очень здорово, если бы в том числе из вашей школы больше было бы профессионалов в этой области", - обратился Мишустин к школьникам. В ходе поездки глава правительства поздравил учителей и учеников с 1 сентября, отметив, что новая школа будет каждый день дарить им праздничное настроение. "Я вас поздравляю с праздником, в этой новой школе хочу пожелать вам всего самого доброго. Здесь замечательный педагогический коллектив", - сказал Мишустин.

