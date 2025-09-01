https://ria.ru/20250901/mishustin-2038857247.html
Мишустин рассказал школьникам о цифровом следе в соцсетях
Мишустин рассказал школьникам о цифровом следе в соцсетях - РИА Новости, 01.09.2025
Мишустин рассказал школьникам о цифровом следе в соцсетях
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время поездки в новую школу в селе Лопатино в Калужской области посетил урок информатики и рассказал ученикам о цифровом... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T14:50:00+03:00
2025-09-01T14:50:00+03:00
2025-09-01T17:05:00+03:00
общество
россия
калужская область
михаил мишустин
день знаний — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038903319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f0755b96e579619169b0ca2a74531a98.jpg
ЛОПАТИНО (Калужская обл.), 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время поездки в новую школу в селе Лопатино в Калужской области посетил урок информатики и рассказал ученикам о цифровом следе в социальных сетях. Во время осмотра школы глава правительства посетил урок информатики на тему цифрового следа в соцсетях. "Цифровой след, который вы оставляете, не стирается практически никогда", - сказал Мишустин ученикам. Он призвал школьников быть аккуратными в сети, так как их данные могут использоваться в том числе в мошеннических целях. Также премьер-министр зашел в кабинет химии. "Химия сегодня - это мощнейший двигатель научно-технологического, научно-технического прогресса в любой стране мира. И в России уделяем этому большое внимание. В национальных проектах блоки химии есть. Непростое направление - химия, образование здесь непростое. Но было бы очень здорово, если бы в том числе из вашей школы больше было бы профессионалов в этой области", - обратился Мишустин к школьникам. В ходе поездки глава правительства поздравил учителей и учеников с 1 сентября, отметив, что новая школа будет каждый день дарить им праздничное настроение. "Я вас поздравляю с праздником, в этой новой школе хочу пожелать вам всего самого доброго. Здесь замечательный педагогический коллектив", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20250830/den_znaniy-1969765056.html
https://ria.ru/20250901/rossiya-2038689692.html
россия
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038903319_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_8a91b0bd53778a90b3098dfcfb86d908.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, калужская область, михаил мишустин, день знаний — 2025
Общество, Россия, Калужская область, Михаил Мишустин, День знаний — 2025
Мишустин рассказал школьникам о цифровом следе в соцсетях
Мишустин на уроке информатики в новой калужской школе рассказал о цифровом следе
ЛОПАТИНО (Калужская обл.), 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время поездки в новую школу в селе Лопатино в Калужской области посетил урок информатики и рассказал ученикам о цифровом следе в социальных сетях.
Во время осмотра школы глава правительства посетил урок информатики на тему цифрового следа в соцсетях.
"Цифровой след, который вы оставляете, не стирается практически никогда", - сказал Мишустин
ученикам.
Он призвал школьников быть аккуратными в сети, так как их данные могут использоваться в том числе в мошеннических целях. Также премьер-министр зашел в кабинет химии.
"Химия сегодня - это мощнейший двигатель научно-технологического, научно-технического прогресса в любой стране мира. И в России
уделяем этому большое внимание. В национальных проектах блоки химии есть. Непростое направление - химия, образование здесь непростое. Но было бы очень здорово, если бы в том числе из вашей школы больше было бы профессионалов в этой области", - обратился Мишустин к школьникам.
В ходе поездки глава правительства поздравил учителей и учеников с 1 сентября, отметив, что новая школа будет каждый день дарить им праздничное настроение.
"Я вас поздравляю с праздником, в этой новой школе хочу пожелать вам всего самого доброго. Здесь замечательный педагогический коллектив", - сказал Мишустин.