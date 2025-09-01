https://ria.ru/20250901/mirzieev--2038776709.html
Президент Узбекистана предложил создать энергетический консорциум ШОС
Президент Узбекистана предложил создать энергетический консорциум ШОС
2025-09-01T09:35:00+03:00
2025-09-01T09:35:00+03:00
2025-09-01T09:35:00+03:00
шавкат мирзиеев
шос
саммит шос в китае в 2025 году
узбекистан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882825486_0:198:3033:1904_1920x0_80_0_0_0f5e258d43071fc9bd3a7bb569b002da.jpg
ТАШКЕНТ, 1 сен – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Совета глав государств ШОС в китайском Тяньцзине предложил создать энергетический консорциум стран - участников организации и региональный центр для внедрения технологий по переработке критического сырья. "Предлагаем создание в рамках ШОС ряда новых многосторонних площадок и инструментов поддержки кооперации: регионального центра ШОС по критическим материалам в целях внедрения передовых технологий добычи и глубокой переработки минералов; энергетического консорциума ШОС для проведения скоординированной политики и опережающего развития "зелёной" энергетики в наших странах", - сказал Мирзиёев в ходе выступления на саммите, которое опубликовано на сайте главы государства. Мирзиёев также предложил наладить сеть венчурных компаний и фондов для поддержки и продвижения стартапов и инновационных проектов, специального электронного портала для налаживания бизнес-контактов и продвижения инвестиций в странах ШОС.
https://ria.ru/20250901/shos-2038771644.html
узбекистан
шавкат мирзиеев, шос, саммит шос в китае в 2025 году, узбекистан, в мире
Шавкат Мирзиеев, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году, Узбекистан, В мире
