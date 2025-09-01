https://ria.ru/20250901/mironov-2038790266.html

Миронов предложил комплекс мер по реформе системы образования

Миронов предложил комплекс мер по реформе системы образования - РИА Новости, 01.09.2025

Миронов предложил комплекс мер по реформе системы образования

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил комплекс мер по реформе системы образования,... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T10:19:00+03:00

2025-09-01T10:19:00+03:00

2025-09-01T10:58:00+03:00

общество

сергей миронов

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004756853_0:0:2891:1627_1920x0_80_0_0_d6551ab828f40e042e78b5b5a0a7c34c.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил комплекс мер по реформе системы образования, включая повышение зарплат учителям не меньше чем на 200% от средней зарплаты за одну ставку, а также отмену занятий по субботам и домашних заданий на выходные. "У педагогов и детей начинается большая важная совместная работа. И мы, законодатели, должны делать все, чтобы эта работа была им в радость. Чтобы наши учителя не перегружались, не вкалывали на 1,5-2 ставки, а получали не меньше 200% от средней зарплаты за одну ставку. Это программное требование нашей партии "Справедливая Россия – За правду", - сказал Миронов агентству. По его словам, нужно, чтобы и дети успевали полноценно отдыхать от учебы в выходные дни, поэтому партия СРЗП предлагает отменить учебу по субботам и домашние задания на выходные. Он подчеркнул, что в период осенней сессии Госдума займется вопросом снижения нагрузки на школьников, партия обязательно внесет такой законопроект. Миронов отметил, что необходимо сделать так, чтобы все дети, независимо от дохода родителей, нормально питались в школе. "Мы предлагаем сделать горячее питание бесплатным для всех школьников, не только в начальной школе", - заявил депутат. Политик подчеркнул, что нужно сделать так, чтобы в старших классах дети действительно учились, а не готовились к ЕГЭ с платными репетиторами. "Много лет мы выступаем против ЕГЭ, в первую очередь потому, что он не соответствует школьной программе. Из-за этого формально бесплатное образование превращается в коммерческий рынок. В августе Рособрнадзор анонсировал реформу системы аттестации. Обещают, что в следующей кампании задания ЕГЭ будут полностью отвечать школьной программе. Обещают это уже далеко не первый год. Посмотрим, что получится. Систему экзаменов нужно приводить в полное соответствие с учебной программой либо кардинально пересматривать", - заявил политик. Также 1 сентября Миронов принял участие в мероприятиях, посвящённых Дню знаний в московской школе №2006. Политик пообщался с директором, выступил на торжественной линейке и провел урок мужества, посвященный году Защитника Отечества и 80-летию победы в Великой Отечественной войне для учеников 10-11 классов.

https://ria.ru/20250901/mishustin-2038740483.html

https://ria.ru/20250831/podarki-2038678741.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей миронов, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование