Медведчук назвал главный тормоз в разрешении украинского конфликта

2025-09-01T09:41:00+03:00

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Так называемая "коалиция желающих" является основным тормозом в разрешении конфликта на Украине, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Вопрос гарантий безопасности выходит сегодня на первый план возможного мирного соглашения. Как видим, у Киева, Москвы, Вашингтона и Европы совершенно разные подходы к решению. Зеленский просто требует прекращения огня и гарантий безопасности, не считаясь ни с чем, и в первую очередь с реальностью. По словам нелегитимного, гарантии должны включать сохранение численности ВСУ и финансирование армии, поддержку союзников в формате "НАТО-лайт" и санкции против России с использованием ее замороженных активов", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". По сего словам, Зеленский требует коллективный Запад и далее финансировать ВСУ, а НАТО вступить в конфликт в случае его возобновления, отобрать у России замороженные на Западе средства и продолжить к ней санкции. Коллективный Запад, как считает Зеленский, должен бесконечно финансировать его режим, а в случае полного разгрома ВСУ еще его и защищать. Деньги на поддержку киевского режима нужно брать у России, которую следует продолжать облагать санкциями. США же публично отказались от финансирования Украины, а в ЕС уже объявили, что испытывают "колоссальный недостаток средств", для этого. Экономическая ситуация в ЕС ухудшается с каждым днем. "ЕС хочет покрыть свои расходы на украинский конфликт за счет российских замороженных активов. Даже в случае заключения мира – пока РФ не выплатит Украине "репарации". Схема простая: заключаем мир, требуем репараций от России, и в счет их реквизируем замороженные активы. Но Зеленский требует финансировать его режим и далее, а где на это ЕС взять деньги? Ведь даже если Россия согласится на требования наркофюрера, а она этого никогда не сделает, то Европа все равно останется без штанов. Европейская политика в этом вопросе зашла в глухой тупик. Европейские политики хотят вернуться к той ситуации, когда главное бремя украинского конфликта будут нести США. А для этого нужно затянуть Вашингтон в эту войну", - добавляет Медведчук. Он считает, что Зеленскому срочно нужно перемирие, иначе придется подписывать капитуляцию, и, скорее всего, уже не ему. В основе гарантий безопасности, отмечает Медведчук, должно быть достижение единого понимания, учитывающего интересы безопасности России. Но Зеленский не способен выполнять такие условия. У него нет рычагов, чтобы это сделать, "его просто порвут на куски нацисты", которых он сам привел к власти. Он сам призывает всячески игнорировать интересы России и построил на этом всю свою политику последних лет, стал ее заложником. "Встреча на Аляске показала нелегитимному и "коалиции желающих войны" реальность, когда США говорят твердое "нет" финансированию киевского режима, а Россия не отступает от своих требований, которые предъявила в начале СВО. И эту реальность ни Зеленский, ни "коалиция желающих войны" не желают признавать, и чем больше времени они тянут с этим, тем хуже становится ситуация для них самих. Время работает на Москву", - подытожил Медведчук.

