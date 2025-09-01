https://ria.ru/20250901/medinskiy-2038838120.html
Мединский заявил о вреде мобильных телефонов в школах
Мобильные телефоны в школах отвлекают и мешают, считает помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T13:12:00+03:00
2025-09-01T13:12:00+03:00
2025-09-01T13:45:00+03:00
общество
россия
владимир мединский
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155631/59/1556315921_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_04ba1a191463297769c78a935ffdd92b.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Мобильные телефоны в школах отвлекают и мешают, считает помощник президента РФ Владимир Мединский. В День знаний Мединский посетил столичную школу №1529 имени А.С. Грибоедова. "Хотелось бы, чтобы родители поменьше мешали школьному процессу. Я сегодня спрашивал, как тут с мобильными телефонами в школе. Есть противодействие со стороны родителей (осуществлению запрета на использование мобильных телефонов во время уроков - ред.), это неправильно. Это отвлекает и мешает", - сказал Мединский в эфире "России 24". Запрет на использование мобильных телефонов во время уроков в школах действует для всех учеников и учителей, но не распространяется на перемены, рассказал ранее РИА Новости член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Федеральным законом в 2023 году был введен запрет на использование учениками мобильных телефонов и других средств связи во время уроков в школе, документ вступил в силу с 1 сентября 2024 года.
россия
