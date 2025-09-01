Рейтинг@Mail.ru
Мединский заявил о вреде мобильных телефонов в школах - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 01.09.2025 (обновлено: 13:45 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/medinskiy-2038838120.html
Мединский заявил о вреде мобильных телефонов в школах
Мединский заявил о вреде мобильных телефонов в школах - РИА Новости, 01.09.2025
Мединский заявил о вреде мобильных телефонов в школах
Мобильные телефоны в школах отвлекают и мешают, считает помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T13:12:00+03:00
2025-09-01T13:45:00+03:00
общество
россия
владимир мединский
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155631/59/1556315921_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_04ba1a191463297769c78a935ffdd92b.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Мобильные телефоны в школах отвлекают и мешают, считает помощник президента РФ Владимир Мединский. В День знаний Мединский посетил столичную школу №1529 имени А.С. Грибоедова. "Хотелось бы, чтобы родители поменьше мешали школьному процессу. Я сегодня спрашивал, как тут с мобильными телефонами в школе. Есть противодействие со стороны родителей (осуществлению запрета на использование мобильных телефонов во время уроков - ред.), это неправильно. Это отвлекает и мешает", - сказал Мединский в эфире "России 24". Запрет на использование мобильных телефонов во время уроков в школах действует для всех учеников и учителей, но не распространяется на перемены, рассказал ранее РИА Новости член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Федеральным законом в 2023 году был введен запрет на использование учениками мобильных телефонов и других средств связи во время уроков в школе, документ вступил в силу с 1 сентября 2024 года.
https://ria.ru/20250901/uchebniki-2038821328.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155631/59/1556315921_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c0a4deaa8ea26b8b98bffe68f46b4890.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир мединский, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Мединский, Социальный навигатор, СН_Образование
Мединский заявил о вреде мобильных телефонов в школах

Мединский считает, что мобильные телефоны в школах отвлекают и мешают ученикам

© Depositphotos.com / oksun70Школьники с мобильным телефоном в классе
Школьники с мобильным телефоном в классе - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© Depositphotos.com / oksun70
Школьники с мобильным телефоном в классе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Мобильные телефоны в школах отвлекают и мешают, считает помощник президента РФ Владимир Мединский.
В День знаний Мединский посетил столичную школу №1529 имени А.С. Грибоедова.
"Хотелось бы, чтобы родители поменьше мешали школьному процессу. Я сегодня спрашивал, как тут с мобильными телефонами в школе. Есть противодействие со стороны родителей (осуществлению запрета на использование мобильных телефонов во время уроков - ред.), это неправильно. Это отвлекает и мешает", - сказал Мединский в эфире "России 24".
Запрет на использование мобильных телефонов во время уроков в школах действует для всех учеников и учителей, но не распространяется на перемены, рассказал ранее РИА Новости член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Федеральным законом в 2023 году был введен запрет на использование учениками мобильных телефонов и других средств связи во время уроков в школе, документ вступил в силу с 1 сентября 2024 года.
Учебники История России и Всеобщая история - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Мединский назвал главную задачу нового учебника истории
12:11
 
ОбществоРоссияВладимир МединскийСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала