Мединский заявил о вреде мобильных телефонов в школах

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Мобильные телефоны в школах отвлекают и мешают, считает помощник президента РФ Владимир Мединский. В День знаний Мединский посетил столичную школу №1529 имени А.С. Грибоедова. "Хотелось бы, чтобы родители поменьше мешали школьному процессу. Я сегодня спрашивал, как тут с мобильными телефонами в школе. Есть противодействие со стороны родителей (осуществлению запрета на использование мобильных телефонов во время уроков - ред.), это неправильно. Это отвлекает и мешает", - сказал Мединский в эфире "России 24". Запрет на использование мобильных телефонов во время уроков в школах действует для всех учеников и учителей, но не распространяется на перемены, рассказал ранее РИА Новости член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Федеральным законом в 2023 году был введен запрет на использование учениками мобильных телефонов и других средств связи во время уроков в школе, документ вступил в силу с 1 сентября 2024 года.

