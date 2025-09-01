https://ria.ru/20250901/mediki-2038917288.html

Медики Липецкой области получили десять новых автомобилей

Медики Липецкой области получили десять новых автомобилей

Медики Липецкой области получили десять новых автомобилей

Ключи от десяти новых машин скорой помощи передали медикам Липецкой области, в церемонии участвовали губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и министр...

липецкая область

россия

игорь артамонов

ЛИПЕЦК, 1 сен – РИА Новости. Ключи от десяти новых машин скорой помощи передали медикам Липецкой области, в церемонии участвовали губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает пресс-служба правительства региона. Отмечается, что техника, закупленная на средства областного бюджета, поступила в распоряжение подстанций скорой медицинской помощи Липецка, Ельца, Лебедяни, Чаплыгина и Долгорукова. Вручая ключи, Артамонов отметил, что автомобили класса "В" оснащены всем необходимым для оказания экстренной помощи пациентам: дефибрилляторами, электрокардиографами, аппаратами ИВЛ, оборудованием для ингаляции кислородом, аспираторами и другим современным оборудованием. Губернатор региона поблагодарил министра здравоохранения России за активную поддержку региона и отметил, что автомобильный парк медучреждений области регулярно обновляется. "Хочу подчеркнуть, что все инициативы министерства здравоохранения мы реализуем с одной главной целью — улучшения жизни и сохранения здоровья наших граждан. И сегодняшнее событие — тому подтверждение", – приводят слова Артамонова в пресс-службе регионального правительства.

липецкая область

россия

2025

