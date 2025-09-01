Рейтинг@Mail.ru
Медики Липецкой области получили десять новых автомобилей
Липецкая область
 
18:00 01.09.2025
Медики Липецкой области получили десять новых автомобилей
Медики Липецкой области получили десять новых автомобилей - РИА Новости, 01.09.2025
Медики Липецкой области получили десять новых автомобилей
Ключи от десяти новых машин скорой помощи передали медикам Липецкой области, в церемонии участвовали губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и министр... РИА Новости, 01.09.2025
ЛИПЕЦК, 1 сен – РИА Новости. Ключи от десяти новых машин скорой помощи передали медикам Липецкой области, в церемонии участвовали губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает пресс-служба правительства региона. Отмечается, что техника, закупленная на средства областного бюджета, поступила в распоряжение подстанций скорой медицинской помощи Липецка, Ельца, Лебедяни, Чаплыгина и Долгорукова. Вручая ключи, Артамонов отметил, что автомобили класса "В" оснащены всем необходимым для оказания экстренной помощи пациентам: дефибрилляторами, электрокардиографами, аппаратами ИВЛ, оборудованием для ингаляции кислородом, аспираторами и другим современным оборудованием. Губернатор региона поблагодарил министра здравоохранения России за активную поддержку региона и отметил, что автомобильный парк медучреждений области регулярно обновляется. "Хочу подчеркнуть, что все инициативы министерства здравоохранения мы реализуем с одной главной целью — улучшения жизни и сохранения здоровья наших граждан. И сегодняшнее событие — тому подтверждение", – приводят слова Артамонова в пресс-службе регионального правительства.
Медики Липецкой области получили десять новых автомобилей

Врачам из Липецкой области передали ключи от 10 новых автомобилей

ЛИПЕЦК, 1 сен – РИА Новости. Ключи от десяти новых машин скорой помощи передали медикам Липецкой области, в церемонии участвовали губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что техника, закупленная на средства областного бюджета, поступила в распоряжение подстанций скорой медицинской помощи Липецка, Ельца, Лебедяни, Чаплыгина и Долгорукова.
Вручая ключи, Артамонов отметил, что автомобили класса "В" оснащены всем необходимым для оказания экстренной помощи пациентам: дефибрилляторами, электрокардиографами, аппаратами ИВЛ, оборудованием для ингаляции кислородом, аспираторами и другим современным оборудованием.
Губернатор региона поблагодарил министра здравоохранения России за активную поддержку региона и отметил, что автомобильный парк медучреждений области регулярно обновляется.
"Хочу подчеркнуть, что все инициативы министерства здравоохранения мы реализуем с одной главной целью — улучшения жизни и сохранения здоровья наших граждан. И сегодняшнее событие — тому подтверждение", – приводят слова Артамонова в пресс-службе регионального правительства.
Открытие первого медицинского вуза в Липецке - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Первый в регионе медицинский вуз открылся в Липецке
Липецкая область Россия Игорь Артамонов
 
 
