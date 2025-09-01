https://ria.ru/20250901/mediki-2038917288.html
Медики Липецкой области получили десять новых автомобилей
Медики Липецкой области получили десять новых автомобилей
Медики Липецкой области получили десять новых автомобилей
01.09.2025
ЛИПЕЦК, 1 сен – РИА Новости. Ключи от десяти новых машин скорой помощи передали медикам Липецкой области, в церемонии участвовали губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает пресс-служба правительства региона. Отмечается, что техника, закупленная на средства областного бюджета, поступила в распоряжение подстанций скорой медицинской помощи Липецка, Ельца, Лебедяни, Чаплыгина и Долгорукова. Вручая ключи, Артамонов отметил, что автомобили класса "В" оснащены всем необходимым для оказания экстренной помощи пациентам: дефибрилляторами, электрокардиографами, аппаратами ИВЛ, оборудованием для ингаляции кислородом, аспираторами и другим современным оборудованием. Губернатор региона поблагодарил министра здравоохранения России за активную поддержку региона и отметил, что автомобильный парк медучреждений области регулярно обновляется. "Хочу подчеркнуть, что все инициативы министерства здравоохранения мы реализуем с одной главной целью — улучшения жизни и сохранения здоровья наших граждан. И сегодняшнее событие — тому подтверждение", – приводят слова Артамонова в пресс-службе регионального правительства.
