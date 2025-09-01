https://ria.ru/20250901/mebel-2038803066.html

Производство мебели в Подмосковье выросло на 46,7%

Производство мебели в Подмосковье выросло на 46,7%

01.09.2025

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Производство мебели в Подмосковье выросло на 46,7% в январе-июле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Мебельная промышленность в первые семь месяцев этого года показывает наиболее высокие темпы роста в регионе. В отчетном периоде этот сектор вырос на 46,7%. В лидерах также производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, здесь рост составил 24,2%", - отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Также в тройке лидеров промышленного роста в Подмосковье сектор производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки. Так, в январе-июле 2025 года предприятия этой сферы увеличили производство на 13,8%. Рост обрабатывающего производства в регионе в отчетном периоде составил 5,3%. Общий рост промпроизводства в Подмосковье – 4,5%.

