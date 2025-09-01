https://ria.ru/20250901/matkapital-2038735658.html

В Госдуме рассказали, в каких случаях отец может получить маткапитал

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Материнский капитал, несмотря на свое название, в нескольких случаях может быть оформлен отцами, мужчине нужно подать заявление в отделении Соцфонда, МФЦ или через Госуслуги и приложить документы, подтверждающие его право на выплату, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду и соцполитике Екатерина Стенякина. "Следует заметить, что материнский капитал, который еще называют семейным капиталом, это не деньги матери или отца, это средства, которые предоставляются государством ребенку, для того чтобы качественно улучшить условия его жизни. Поэтому право на получение маткапитала должно быть равнозначным у обоих родителей", - сказала Стенякина. По ее словам, возможность у отцов воспользоваться маткапиталом предусмотрена в нескольких случаях. "Во-первых, если отец является единственным усыновителем первого ребенка. Кроме того, в том случае, если папа - единственный усыновитель второго или последующего ребенка. А также в той ситуации, когда мама не может получить выплату. Например, в случае ее смерти, объявления умершей или при лишении родительских прав. Кстати, при таких обстоятельствах наличие российского гражданства у отца не имеет значения", - добавила депутат. Стенякина уточнила, что обычно отцы получают маткапитал в особых обстоятельствах, поэтому при оформлении выплат действует заявительный порядок. "Мужчине нужно подать заявление в отделении Соцфонда, МФЦ или через Госуслуги и приложить документы, подтверждающие его право на выплату. Это может быть решение суда об усыновлении, свидетельство о смерти матери или документ о лишении ее родительских прав", - рассказала она. Член думского комитета подчеркнула, что до 2024 года у отцов не было права направлять маткапитал на пенсионный счет, но в настоящее время это ограничение снято, и они могут распоряжаться средствами наравне с мамами. "Кстати, в текущем созыве фракция "Единая Россия" разработала и внесла на рассмотрение парламента законопроект, соавтором которого я являюсь, направленный на урегулирование прав отцов в этом вопросе. Эти изменения Госдумой уже обсуждены и одобрены", - заключила Стенякина.

