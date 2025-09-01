https://ria.ru/20250901/malkov-2038912044.html
Малков: первая кадетская группа ВДВ открылась в рязанской школе
РЯЗАНЬ, 1 сен - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об открытии в школе №58 города Рязани первой кадетской группы ВДВ. "Встретил День знаний вместе с ребятами из рязанской школы №58. В этом году её серьёзно обновили благодаря нацпроекту "Молодёжь и дети". Привели в порядок здание и благоустроили территорию, а также установили современную технику и мебель. В этом году здесь открылась первая кадетская группа ВДВ. Учиться в ней — особая честь, а обучать будут настоящие десантники", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он отметил, что всего в регионе начали учебный год более 144 тысяч школьников, студентов колледжей и вузов. "Создаём все условия для комфортного обучения по всей Рязанской области. За последние годы построили шесть школ и сейчас строим ещё семь. Привели в порядок 55 школ региона, а также обновили оборудование, мебель и компьютеры. Сегодня каждый третий ребёнок учится в новой или обновлённой школе", - подчеркнул глава региона.
