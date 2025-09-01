Фестиваль современной культуры прошел в подмосковном парке

https://ria.ru/20250901/malevich-2038878586.html
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Первый фестиваль современной культуры "Малевич" состоялся в парке Малевича Одинцовского городского округа Подмосковья 30 и 31 августа, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Мероприятие было посвящено переосмыслению идей русского авангарда в различных художественных формах. На фестивале гости участвовали в читках и перформативных практиках, стали свидетелями премьеры нового арт-объекта Николая Полисского "Супрематический лес". Посетители слушали лекции и дискуссии об авангарде. Для детей организовали мастер-классы. Музыкальная программа включила концерты групп "Элли на маковом поле" и Zventa Sventana, музыканта "Тима ищет свет", пианиста Николы Мельникова и ансамбля Octo Ensemble. Также выступил оркестр Cinematica под управлением Глеба Андрианова и другие музыканты. На территории фестиваля работали арт-маркет "Супрематизм вещей" и фудкорт. Директор АНО "МосОблПарк" Ксения Васильева подчеркнула, что фестиваль стал кульминацией многолетней работы. По ее словам, целью было объяснить, показать и дать широкой аудитории возможность проникнуться идеями авангарда и супрематизма как неотъемлемой части русской культуры с особым акцентом на знакомство молодежи с этим направлением. Васильева добавила, что фестиваль ориентирован на семейную аудиторию, что соответствует философии развития подмосковных парков, где каждый член семьи может найти занятие по душе, как это и было реализовано на фестивале "Малевич". На фестивале также открылся новый арт-объект Николая Полисского "Супрематический лес". Инсталляция высотой более 12 метров была создана из двух тысяч палок орешника. Центральным элементом композиции стал объемный черный куб – воплощение "Черного квадрата" Казимира Малевича. После завершения фестиваля объект остался в коллекции парка. Куратор Карина Хворостова представила программу "Ноль форм, ноль чувств", которая использовала арт-объекты парка как площадки для различных мероприятий. Так, у скульптуры Игоря Шелковского "Человек бегущий" состоялись поэтические чтения "Победа над августом", а также прошла танцевальная практика буто. Объект Леонида Тишкова "Частное солнце" стал площадкой для перформанса "Зеленый лес – красное солнце" о Михаиле Матюшине в постановке Александры Никитиной при участии драматурга Элины Петровой. Здесь же была представлена театрализованная читка трактата Малевича "Лень как действительная истина человечества" в постановке Полины Кардымон. У объекта "Человек сидящий" демонстрировалась аудиовизуальная инсталляция Олега Макарова и Николая Попова, созданная при участии инженеров Центра электроакустической музыки. Генеральный продюсер фестиваля "Малевич" Юлия Бычкова выразила надежду, что это мероприятие станет ежегодным и будет наполнять территорию новым контекстом. Музыкальная площадка "Квадрат звука" объединила физические конструкции и цифровое пространство: динамический визуальный контент на основе композиций Казимира Малевича 1915–1917 годов стал равноправным участником действия, а свет и проекции вступали в диалог с музыкантами и зрителями. В рамках образовательной программы "При чем тут Малевич?" куратор Ирина Герасимова собрала экспертов в области искусства. Среди участников были искусствовед Кирилл Светляков, куратор центра "Зотов" Дмитрий Никишов, музейный архитектор Юлия Наполова, художник Николай Полисский. Спикеры рассказали о наследии авангарда и его современной интерпретации. Детская программа "Будь как Казимир" познакомила юных гостей с основными направлениями авангардного искусства. В первый день фестиваля Музей Москвы организовал серию мастер-классов по созданию авангардных жилеток, супрематических коллажей, самодельных музыкальных инструментов и костюмов "супрематических спортсменов". Во второй день Центр "Зотов" представил мастерские изготовлению марионеток и открыток в супрематическом стиле, а также лекции о методиках знакомства детей с искусством. Посетителям также представили выставку работ победителей конкурса "Символы Подмосковья", организованного АНО "МосОблПарк". Экспертом конкурса выступило бюро "Никола-Ленивец", а куратором – публицист и соучредитель архитектурного журнала "Проект Россия" Анатолий Белов. Целью конкурса являлся поиск новых художественных форм, отражающих идентичность региона и богатство культурных традиций Подмосковья.
