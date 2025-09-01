https://ria.ru/20250901/magnitnye-buri-v-sentyabre-2038935588.html
Магнитные бури в сентябре 2025: прогноз на месяц
Магнитные бури в сентябре 2025: расписание на месяц по дням и часам
Магнитные бури в сентябре 2025: прогноз на месяц
Магнитные бури в сентябре — обзор геомагнитной обстановки: активность Солнца, прогноз по дням и влияние на самочувствие
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Магнитные бури в сентябре — обзор геомагнитной обстановки: активность Солнца, прогноз по дням и влияние на самочувствие — в материале РИА Новости.
Магнитные бури в сентябре
По предварительным прогнозам, в сентябре ожидается несколько серий геомагнетических возмущений, преимущественно умеренных с отдельными эпизодами сильной активности.
Расписание магнитных бурь на сентябрь по дням
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ приводит следующий прогноз:
- 1-2, 10-13, 17-25 сентября Kp-индекс не поднимется выше двойки, что говорит о стабильной магнитосфере.
- 3-4, 6, 8-9, 14 и 16 сентября прогнозируется повышение Kp-индекса до 4.
- 5, 7 и 15 сентября он может достигнуть отметки 5 — типичного проявления магнитной бури.
Показатель геомагнитного индекса не в сентябре превысит уровня G1, что говорит о слабом характере предстоящих магнитных бурь.
Kp-индекс — планетарный показатель геомагнитной активности, который измеряет среднюю интенсивность магнитных возмущений на Земле и используется для оценки силы магнитных бурь. Варьируется по шкале от 0 до 9, где 0 означает спокойную геомагнитную обстановку, а 9 — экстремально сильный геомагнитный шторм.
График магнитных бурь на сентябрь по городам
График влияния прогнозируемых магнитных бурь на ряд крупных городов России выглядит следующим образом:
Город
Возбужденная магнитосфера в сентябре
Слабая геомагнитная буря в сентябре
Санкт-Петербург, Архангельск, Владивосток, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Ростов-на-Дону, Калининград, Хабаровск и другие
3-4, 6, 8-9, 14, 16
5, 7, 15
Магнитная буря — это возмущение магнитного поля Земли, которое возникает из‑за активности Солнца: корональных выбросов, вспышек, солнечного ветра. Когда такие потоки частиц доходят до Земли, они взаимодействуют с магнитосферой и вызывают колебания магнитного поля. В такие периоды могут возникать полярные сияния и сбои в работе техники.
Как магнитные бури влияют на человека
Прямого и однозначно доказанного воздействия магнитных бурь на здоровье человека нет, но метеозависимые люди в дни сильной геомагнитной активности обычно отмечают у себя головные боли, нарушение сна, раздражительность и ухудшение самочувствия.
У людей с сердечно‑сосудистыми заболеваниями и нарушениями сердечного ритма возможны обострения — здесь важно проявлять осторожность и соблюдать рекомендации врачей. Эксперты рекомендуют следить за прогнозами, а в дни сильных бурь избегать серьезной физической активности, быть внимательными на дорогах, иметь запас лекарств в случае хронических заболеваний.