https://ria.ru/20250901/magnitnye-buri-v-sentyabre-2038935588.html

Магнитные бури в сентябре 2025: прогноз на месяц

Магнитные бури в сентябре 2025: расписание на месяц по дням и часам

Магнитные бури в сентябре 2025: прогноз на месяц

Магнитные бури в сентябре — обзор геомагнитной обстановки: активность Солнца, прогноз по дням и влияние на самочувствие — в материале РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T19:30:00+03:00

2025-09-01T19:30:00+03:00

2025-09-01T19:30:00+03:00

земля

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957296613_0:59:3432:1990_1920x0_80_0_0_0bc41dc70ca58ced50c9e4551f8f8f52.jpg

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Магнитные бури в сентябре — обзор геомагнитной обстановки: активность Солнца, прогноз по дням и влияние на самочувствие — в материале РИА Новости.Магнитные бури в сентябреПо предварительным прогнозам, в сентябре ожидается несколько серий геомагнетических возмущений, преимущественно умеренных с отдельными эпизодами сильной активности.Расписание магнитных бурь на сентябрь по днямЛаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ приводит следующий прогноз:Показатель геомагнитного индекса не в сентябре превысит уровня G1, что говорит о слабом характере предстоящих магнитных бурь.Kp-индекс — планетарный показатель геомагнитной активности, который измеряет среднюю интенсивность магнитных возмущений на Земле и используется для оценки силы магнитных бурь. Варьируется по шкале от 0 до 9, где 0 означает спокойную геомагнитную обстановку, а 9 — экстремально сильный геомагнитный шторм.График магнитных бурь на сентябрь по городамГрафик влияния прогнозируемых магнитных бурь на ряд крупных городов России выглядит следующим образом:Что такое магнитные буриМагнитная буря — это возмущение магнитного поля Земли, которое возникает из‑за активности Солнца: корональных выбросов, вспышек, солнечного ветра. Когда такие потоки частиц доходят до Земли, они взаимодействуют с магнитосферой и вызывают колебания магнитного поля. В такие периоды могут возникать полярные сияния и сбои в работе техники.Как магнитные бури влияют на человекаПрямого и однозначно доказанного воздействия магнитных бурь на здоровье человека нет, но метеозависимые люди в дни сильной геомагнитной активности обычно отмечают у себя головные боли, нарушение сна, раздражительность и ухудшение самочувствия.У людей с сердечно‑сосудистыми заболеваниями и нарушениями сердечного ритма возможны обострения — здесь важно проявлять осторожность и соблюдать рекомендации врачей. Эксперты рекомендуют следить за прогнозами, а в дни сильных бурь избегать серьезной физической активности, быть внимательными на дорогах, иметь запас лекарств в случае хронических заболеваний.

https://ria.ru/20250611/solntse-2022174563.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

земля