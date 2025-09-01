https://ria.ru/20250901/maduro-2038955938.html

Мадуро рассказал, сколько ракет США нацелили на Венесуэлу

КАРАКАС, 1 сен - РИА Новости. США нацелили на Венесуэлу 1200 ракет, что является самой жестокой угрозой в истории Латинской Америки, сообщил журналистам венесуэльский президент Николас Мадуро. "Они сказали, что корабли находятся у берегов Венесуэлы. Мы исходим из того, что перед нами восемь кораблей и атомная подводная лодка, а на головы венесуэльцев нацелены 1200 ракет. Мы исходим из этого факта", - отметил Мадуро. Такие действия со стороны США президент назвал "самой жестокой и неоправданной военной угрозой в истории всей Латинской Америки и Карибского бассейна". Мадуро подчеркнул, что власти гарантируют функционирование страны при любых обстоятельствах. Оборонительная стратегия Венесуэлы включает в себя невооруженную борьбу - дипломатическую и политическую - и вооруженную. "Если бы Венесуэла подверглась нападению, она немедленно вступила бы в период вооружённой борьбы... чтобы гарантировать мир, суверенитет и развитие страны", - сказал президент. Генпрокурор США Пэм Бонди 8 августа сообщила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать Мадуро. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа отметила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку, на борту которых, предположительно, находятся 4 тысячи морпехов. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.

