Мадуро рассказал, сколько ракет США нацелили на Венесуэлу
© AP Photo / Matias Delacroix
Николас Мадуро. Архивное фото
КАРАКАС, 1 сен - РИА Новости. США нацелили на Венесуэлу 1200 ракет, что является самой жестокой угрозой в истории Латинской Америки, сообщил журналистам венесуэльский президент Николас Мадуро.
Такие действия со стороны США президент назвал "самой жестокой и неоправданной военной угрозой в истории всей Латинской Америки и Карибского бассейна".
Мадуро подчеркнул, что власти гарантируют функционирование страны при любых обстоятельствах.
Оборонительная стратегия Венесуэлы включает в себя невооруженную борьбу - дипломатическую и политическую - и вооруженную.
"Если бы Венесуэла подверглась нападению, она немедленно вступила бы в период вооружённой борьбы... чтобы гарантировать мир, суверенитет и развитие страны", - сказал президент.
Генпрокурор США Пэм Бонди 8 августа сообщила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать Мадуро. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа отметила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку, на борту которых, предположительно, находятся 4 тысячи морпехов. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
