Рейтинг@Mail.ru
Мадуро рассказал, сколько ракет США нацелили на Венесуэлу - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:22 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/maduro-2038955938.html
Мадуро рассказал, сколько ракет США нацелили на Венесуэлу
Мадуро рассказал, сколько ракет США нацелили на Венесуэлу - РИА Новости, 01.09.2025
Мадуро рассказал, сколько ракет США нацелили на Венесуэлу
США нацелили на Венесуэлу 1200 ракет, что является самой жестокой угрозой в истории Латинской Америки, сообщил журналистам венесуэльский президент Николас... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T22:22:00+03:00
2025-09-01T22:22:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
латинская америка
николас мадуро
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963373908_149:488:2923:2048_1920x0_80_0_0_d85a6170c14e594f322ff1ef72c083d2.jpg
КАРАКАС, 1 сен - РИА Новости. США нацелили на Венесуэлу 1200 ракет, что является самой жестокой угрозой в истории Латинской Америки, сообщил журналистам венесуэльский президент Николас Мадуро. "Они сказали, что корабли находятся у берегов Венесуэлы. Мы исходим из того, что перед нами восемь кораблей и атомная подводная лодка, а на головы венесуэльцев нацелены 1200 ракет. Мы исходим из этого факта", - отметил Мадуро. Такие действия со стороны США президент назвал "самой жестокой и неоправданной военной угрозой в истории всей Латинской Америки и Карибского бассейна". Мадуро подчеркнул, что власти гарантируют функционирование страны при любых обстоятельствах. Оборонительная стратегия Венесуэлы включает в себя невооруженную борьбу - дипломатическую и политическую - и вооруженную. "Если бы Венесуэла подверглась нападению, она немедленно вступила бы в период вооружённой борьбы... чтобы гарантировать мир, суверенитет и развитие страны", - сказал президент. Генпрокурор США Пэм Бонди 8 августа сообщила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать Мадуро. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа отметила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку, на борту которых, предположительно, находятся 4 тысячи морпехов. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
https://ria.ru/20250901/venesuela-2038947839.html
https://ria.ru/20250830/venesuela-2038444152.html
венесуэла
сша
латинская америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963373908_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_69410c4bd5cc430084d02a51c1e150a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, латинская америка, николас мадуро, дональд трамп
В мире, Венесуэла, США, Латинская Америка, Николас Мадуро, Дональд Трамп
Мадуро рассказал, сколько ракет США нацелили на Венесуэлу

Мадуро: США нацелили на Венесуэлу 1200 ракет

© AP Photo / Matias DelacroixНиколас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАРАКАС, 1 сен - РИА Новости. США нацелили на Венесуэлу 1200 ракет, что является самой жестокой угрозой в истории Латинской Америки, сообщил журналистам венесуэльский президент Николас Мадуро.
"Они сказали, что корабли находятся у берегов Венесуэлы. Мы исходим из того, что перед нами восемь кораблей и атомная подводная лодка, а на головы венесуэльцев нацелены 1200 ракет. Мы исходим из этого факта", - отметил Мадуро.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Мадуро рассказал, на каких условиях Венесуэла согласится на диалог с США
Вчера, 20:49
Такие действия со стороны США президент назвал "самой жестокой и неоправданной военной угрозой в истории всей Латинской Америки и Карибского бассейна".
Мадуро подчеркнул, что власти гарантируют функционирование страны при любых обстоятельствах.
Оборонительная стратегия Венесуэлы включает в себя невооруженную борьбу - дипломатическую и политическую - и вооруженную.
"Если бы Венесуэла подверглась нападению, она немедленно вступила бы в период вооружённой борьбы... чтобы гарантировать мир, суверенитет и развитие страны", - сказал президент.
Генпрокурор США Пэм Бонди 8 августа сообщила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать Мадуро. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа отметила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку, на борту которых, предположительно, находятся 4 тысячи морпехов. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
Венесуэла - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Венесуэла поблагодарила Захарову за поддержку перед угрозами США
30 августа, 02:46
 
В миреВенесуэлаСШАЛатинская АмерикаНиколас МадуроДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала