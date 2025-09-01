https://ria.ru/20250901/lukashenko-2038836327.html

Многополярность в мире уже наступила, заявил Лукашенко

Многополярность в мире уже наступила, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.09.2025

Многополярность в мире уже наступила, заявил Лукашенко

Мир уже стал многополярным, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в формате "ШОС плюс" в Китае. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T13:08:00+03:00

2025-09-01T13:08:00+03:00

2025-09-01T13:08:00+03:00

в мире

белоруссия

китай

европа

александр лукашенко

шос

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_289:420:2155:1470_1920x0_80_0_0_25ad29c38ed165bb15898ba8fdabce8a.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Мир уже стал многополярным, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в формате "ШОС плюс" в Китае. По словам Лукашенко, что на саммите ШОС много говорилось о многополярности и о том, что "вот-вот завтра она придет". "Да нет, эта многополярность уже и не стучится в двери. Она уже пришла. И наше заседание на родине нашей Организации говорит о том, что эта многополярность наступила", - цитирует слова Лукашенко агентство Белта. По его словам, растет роль ШОС и БРИКС. "ШОС и БРИКС становятся серьезным противовесом. Не во вред другим организациям - и "семеркам", и "двадцаткам", и так далее. Мы ни в коем случае даже не собираемся конкурировать с ними. Хотя жизнь заставит. Мы работаем во имя наших народов. Это мощный полюс на нашей планете. Мы должны сделать все, чтобы не обмануть людей нашей планеты и не уничтожить ту надежду, которую народы питают, глядя на наши организации. Прежде всего Шанхайскую организацию сотрудничества", - добавил белорусский лидер. Лукашенко также заявил, что Белоруссия как полноправный член ШОС и надежный партнер готова делиться опытом, брать на себя ответственность и активно участвовать в развитии "шанхайской семьи". Он особо отметил, что Белоруссии, ее народу и президенту было оказано высочайшее доверие стать полноправным членом ШОС. Это единственная страна - член объединения, территория которой полностью расположена в Европе. "Заверяю вас, что мы будем привержены всегда принципам ШОС и вы к нам никогда не будете иметь никаких претензий. Мы убеждены, что только через уважение, равноправие и солидарность сможем укрепить региональную безопасность, обеспечить устойчивое развитие и достойное будущее для народов наших стран", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20250901/sammit-2038814173.html

https://ria.ru/20250830/kitay-2038416793.html

белоруссия

китай

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, китай, европа, александр лукашенко, шос, брикс