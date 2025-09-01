Рейтинг@Mail.ru
Многополярность в мире уже наступила, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.09.2025
13:08 01.09.2025
Многополярность в мире уже наступила, заявил Лукашенко
Многополярность в мире уже наступила, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.09.2025
Многополярность в мире уже наступила, заявил Лукашенко
Мир уже стал многополярным, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в формате "ШОС плюс" в Китае. РИА Новости, 01.09.2025
в мире
белоруссия
китай
европа
александр лукашенко
шос
брикс
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Мир уже стал многополярным, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в формате "ШОС плюс" в Китае. По словам Лукашенко, что на саммите ШОС много говорилось о многополярности и о том, что "вот-вот завтра она придет". "Да нет, эта многополярность уже и не стучится в двери. Она уже пришла. И наше заседание на родине нашей Организации говорит о том, что эта многополярность наступила", - цитирует слова Лукашенко агентство Белта. По его словам, растет роль ШОС и БРИКС. "ШОС и БРИКС становятся серьезным противовесом. Не во вред другим организациям - и "семеркам", и "двадцаткам", и так далее. Мы ни в коем случае даже не собираемся конкурировать с ними. Хотя жизнь заставит. Мы работаем во имя наших народов. Это мощный полюс на нашей планете. Мы должны сделать все, чтобы не обмануть людей нашей планеты и не уничтожить ту надежду, которую народы питают, глядя на наши организации. Прежде всего Шанхайскую организацию сотрудничества", - добавил белорусский лидер. Лукашенко также заявил, что Белоруссия как полноправный член ШОС и надежный партнер готова делиться опытом, брать на себя ответственность и активно участвовать в развитии "шанхайской семьи". Он особо отметил, что Белоруссии, ее народу и президенту было оказано высочайшее доверие стать полноправным членом ШОС. Это единственная страна - член объединения, территория которой полностью расположена в Европе. "Заверяю вас, что мы будем привержены всегда принципам ШОС и вы к нам никогда не будете иметь никаких претензий. Мы убеждены, что только через уважение, равноправие и солидарность сможем укрепить региональную безопасность, обеспечить устойчивое развитие и достойное будущее для народов наших стран", - сказал Лукашенко.
белоруссия
китай
европа
в мире, белоруссия, китай, европа, александр лукашенко, шос, брикс
В мире, Белоруссия, Китай, Европа, Александр Лукашенко, ШОС, БРИКС
Многополярность в мире уже наступила, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко: многополярность в мире уже наступила

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Мир уже стал многополярным, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в формате "ШОС плюс" в Китае.
По словам Лукашенко, что на саммите ШОС много говорилось о многополярности и о том, что "вот-вот завтра она придет".
Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций — участников заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Второй день саммита ШОС — 2025
12:58
"Да нет, эта многополярность уже и не стучится в двери. Она уже пришла. И наше заседание на родине нашей Организации говорит о том, что эта многополярность наступила", - цитирует слова Лукашенко агентство Белта.
По его словам, растет роль ШОС и БРИКС.
"ШОС и БРИКС становятся серьезным противовесом. Не во вред другим организациям - и "семеркам", и "двадцаткам", и так далее. Мы ни в коем случае даже не собираемся конкурировать с ними. Хотя жизнь заставит. Мы работаем во имя наших народов. Это мощный полюс на нашей планете. Мы должны сделать все, чтобы не обмануть людей нашей планеты и не уничтожить ту надежду, которую народы питают, глядя на наши организации. Прежде всего Шанхайскую организацию сотрудничества", - добавил белорусский лидер.
Лукашенко также заявил, что Белоруссия как полноправный член ШОС и надежный партнер готова делиться опытом, брать на себя ответственность и активно участвовать в развитии "шанхайской семьи". Он особо отметил, что Белоруссии, ее народу и президенту было оказано высочайшее доверие стать полноправным членом ШОС. Это единственная страна - член объединения, территория которой полностью расположена в Европе.
"Заверяю вас, что мы будем привержены всегда принципам ШОС и вы к нам никогда не будете иметь никаких претензий. Мы убеждены, что только через уважение, равноправие и солидарность сможем укрепить региональную безопасность, обеспечить устойчивое развитие и достойное будущее для народов наших стран", - сказал Лукашенко.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Евразия без Запада: Китай покажет новый мир
30 августа, 08:00
 
В миреБелоруссияКитайЕвропаАлександр ЛукашенкоШОСБРИКС
 
 
Заголовок открываемого материала