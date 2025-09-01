https://ria.ru/20250901/lukashenko-2038836327.html
Многополярность в мире уже наступила, заявил Лукашенко
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Мир уже стал многополярным, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в формате "ШОС плюс" в Китае. По словам Лукашенко, что на саммите ШОС много говорилось о многополярности и о том, что "вот-вот завтра она придет". "Да нет, эта многополярность уже и не стучится в двери. Она уже пришла. И наше заседание на родине нашей Организации говорит о том, что эта многополярность наступила", - цитирует слова Лукашенко агентство Белта. По его словам, растет роль ШОС и БРИКС. "ШОС и БРИКС становятся серьезным противовесом. Не во вред другим организациям - и "семеркам", и "двадцаткам", и так далее. Мы ни в коем случае даже не собираемся конкурировать с ними. Хотя жизнь заставит. Мы работаем во имя наших народов. Это мощный полюс на нашей планете. Мы должны сделать все, чтобы не обмануть людей нашей планеты и не уничтожить ту надежду, которую народы питают, глядя на наши организации. Прежде всего Шанхайскую организацию сотрудничества", - добавил белорусский лидер. Лукашенко также заявил, что Белоруссия как полноправный член ШОС и надежный партнер готова делиться опытом, брать на себя ответственность и активно участвовать в развитии "шанхайской семьи". Он особо отметил, что Белоруссии, ее народу и президенту было оказано высочайшее доверие стать полноправным членом ШОС. Это единственная страна - член объединения, территория которой полностью расположена в Европе. "Заверяю вас, что мы будем привержены всегда принципам ШОС и вы к нам никогда не будете иметь никаких претензий. Мы убеждены, что только через уважение, равноправие и солидарность сможем укрепить региональную безопасность, обеспечить устойчивое развитие и достойное будущее для народов наших стран", - сказал Лукашенко.
