Лукашенко призвал страны ШОС и ЕАЭС развивать транспортную инфраструктуру - РИА Новости, 01.09.2025
07:10 01.09.2025
Лукашенко призвал страны ШОС и ЕАЭС развивать транспортную инфраструктуру
Лукашенко призвал страны ШОС и ЕАЭС развивать транспортную инфраструктуру - РИА Новости, 01.09.2025
Лукашенко призвал страны ШОС и ЕАЭС развивать транспортную инфраструктуру
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине заявил, что странам ШОС и ЕАЭС важно скоординировать... РИА Новости, 01.09.2025
в мире
белоруссия
центральная азия
европа
александр лукашенко
шос
евразийский экономический союз
саммит шос в китае в 2025 году
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине заявил, что странам ШОС и ЕАЭС важно скоординировать усилия по развитию транспортно-логистической инфраструктуры, сообщила его пресс-служба. "Александр Лукашенко обратил внимание, что геополитические потрясения ломают международные логистические цепочки. Поэтому Беларусь считает важным странам ШОС и ЕАЭС скоординировать усилия по развитию транспортно-логистической инфраструктуры транспортных коридоров, применяя цифровые технологии и интеллектуальные системы в сфере транспорта", - говорится в сообщении. "Это укрепит связанность стран-участниц ШОС и Евразийского экономического союза, снизит транзакционные издержки для бизнеса, расширит доступ стран Центральной Азии к рынкам Европы и Китая. И, наконец, повысит уровень устойчивости и безопасности логистических цепочек поставок в условиях внешнего давления", - цитирует пресс-служба слова Лукашенко.
в мире, белоруссия, центральная азия, европа, александр лукашенко, шос, евразийский экономический союз, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Белоруссия, Центральная Азия, Европа, Александр Лукашенко, ШОС, Евразийский экономический союз, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Лукашенко призвал страны ШОС и ЕАЭС развивать транспортную инфраструктуру

Лукашенко выступил за координацию усилий ШОС и ЕАЭС по развитию логистики

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине заявил, что странам ШОС и ЕАЭС важно скоординировать усилия по развитию транспортно-логистической инфраструктуры, сообщила его пресс-служба.
"Александр Лукашенко обратил внимание, что геополитические потрясения ломают международные логистические цепочки. Поэтому Беларусь считает важным странам ШОС и ЕАЭС скоординировать усилия по развитию транспортно-логистической инфраструктуры транспортных коридоров, применяя цифровые технологии и интеллектуальные системы в сфере транспорта", - говорится в сообщении.
"Это укрепит связанность стран-участниц ШОС и Евразийского экономического союза, снизит транзакционные издержки для бизнеса, расширит доступ стран Центральной Азии к рынкам Европы и Китая. И, наконец, повысит уровень устойчивости и безопасности логистических цепочек поставок в условиях внешнего давления", - цитирует пресс-служба слова Лукашенко.
