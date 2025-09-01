Лукашенко назвал участие в ШОС стратегическим выбором Белоруссии
Лукашенко заявил, что участие в ШОС отвечает коренным интересам Белоруссии
© POOL | Перейти в медиабанкНа церемонии совместного фотографирования глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества
© POOL
На церемонии совместного фотографирования глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на 25-м заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества заявил, что участие в ШОС отвечает коренным долгосрочным интересам республики и является ее стратегическим выбором.
"Беларусь гордится тем, что год назад стала полноправным участником ШОС. Это отвечает коренным долгосрочным интересам нашего государства и открывает дополнительные перспективы и обширные сферы сотрудничества. Быть частью "шанхайской семьи" - наш стратегический выбор", - цитирует слова Лукашенко агентство Белта.
Китай готов сотрудничать с Белоруссией ради мира
Вчера, 07:20
По словам белорусского президента, способность сохранять открытыми каналы коммуникации и умение договариваться даже при наличии различий, делает ШОС по-настоящему уникальной и жизнеспособной организацией.
"В условиях нестабильной мировой обстановки единство и сплоченность - наши важнейшие преимущества", - добавил он.
Президент Белоруссии отметил, что идет формирование нового международного порядка.
"Мы живем в очень непростое время формирования нового международного порядка. Мир стремительно движется от однополярной модели - с ее претензией на исключительность и доминирование определенной группы стран - к справедливой многополярной системе, основанной на балансе интересов, уважении суверенитета и взаимном доверии", - сказал президент.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.