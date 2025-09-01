https://ria.ru/20250901/lipetsk-2038900867.html

Первый в регионе медицинский вуз открылся в Липецке

ЛИПЕЦК, 1 сен - РИА Новости. В понедельник в Липецке открылся филиал Российского университета медицины, на торжественной церемонии присутствовали министр здравоохранения России Михаил Мурашко и ректор Российского университета медицины Олег Янушевич, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он поблагодарил всех, кто помог осуществить этот очень важный для Липецкой области проект. "Проект большой, долгожданный и очень нужный нашему региону. И нам удалось воплотить его в жизнь. Спасибо всем, кто принимал участие в реализации. И лично ректору Российского университета медицины Олегу Янушевичу", – написал Артамонов в своем телеграм-канале. Губернатор сообщил, что и пространство, и оснащение филиала медуниверситета соответствуют современным требованиям. Оборудование в аудиториях на уровне лучших медвузов страны: от тренажеров для отработки манипуляций до VR-технологий для изучения анатомии. Есть в липецком филиале и свой анатомический музей. Его оборудовали с помощью Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. Как отметил Артамонов, среди студентов есть практикующие медики — например, сотрудники скорой помощи, которые хотят пойти дальше и стать врачами. Всего в первом наборе будет учиться 144 студента: 100 человек по целевым квотам и 44 по программе "Губернаторский набор", уточнили в пресс-службе регионального правительства.

