Лихачев сообщил о планах расширять сотрудничество с Китаем в энергетике
Лихачев сообщил о планах расширять сотрудничество с Китаем в энергетике - РИА Новости, 01.09.2025
Лихачев сообщил о планах расширять сотрудничество с Китаем в энергетике
Россия и Китай в ближайшее время будут расширять двустороннее сотрудничество в области атомной энергетики, а также неэнергетического применения технологий... РИА Новости, 01.09.2025
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Россия и Китай в ближайшее время будут расширять двустороннее сотрудничество в области атомной энергетики, а также неэнергетического применения технологий мирного атома, в том числе, по квантовым технологиям, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Темпы развития ядерных технологий подразумевают, конечно, большую международную кооперацию. И я думаю, что в ближайшее время нас ожидает... развитие двустороннего сотрудничества России и Китая именно в сфере ядерных технологий", - сказал Лихачев. По его словам, во-первых, Москва и Пекин заинтересованы в усилении строительства водо-водяных энергетических реакторов, российских, востребованных в КНР. "Это подтверждено в том числе и документально", - отметил Лихачев. Во-вторых, добавил он, это так называемые инновационные ядерные технологии. "Это такой совместный приход в технологии четвертого поколения (атомной энергетики - ред.), в замыкании ядерного топливного цикла, в строительстве уже реакторов на быстрых нейтронах, в переходе к совершенно другой и технологической, и организационной модели всей атомной энергетики, понимая ее как двухкомпонентную энергетику с "флотом" и водо-водяных реакторов, и реакторов на быстрых нейтронах - как с свинцовым, так и с натриевым теплоносителем", - добавил глава "Росатома". Также речь идет не только об атомных энергоблоках. "Конечно же, те технологии, которые рождают атомные знания - имеются в виду и цифровые технологии, и квантовые, и неэнергетические применения ядерных технологий, все это сегодня тоже в пакете нашего сотрудничества, и мы оговариваем дальнейшие пути развития", - сказал Лихачев.
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Россия и Китай в ближайшее время будут расширять двустороннее сотрудничество в области атомной энергетики, а также неэнергетического применения технологий мирного атома, в том числе, по квантовым технологиям, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Темпы развития ядерных технологий подразумевают, конечно, большую международную кооперацию. И я думаю, что в ближайшее время нас ожидает... развитие двустороннего сотрудничества России
и Китая
именно в сфере ядерных технологий", - сказал Лихачев
.
По его словам, во-первых, Москва
и Пекин
заинтересованы в усилении строительства водо-водяных энергетических реакторов, российских, востребованных в КНР.
"Это подтверждено в том числе и документально", - отметил Лихачев.
Во-вторых, добавил он, это так называемые инновационные ядерные технологии.
"Это такой совместный приход в технологии четвертого поколения (атомной энергетики - ред.), в замыкании ядерного топливного цикла, в строительстве уже реакторов на быстрых нейтронах, в переходе к совершенно другой и технологической, и организационной модели всей атомной энергетики, понимая ее как двухкомпонентную энергетику с "флотом" и водо-водяных реакторов, и реакторов на быстрых нейтронах - как с свинцовым, так и с натриевым теплоносителем", - добавил глава "Росатома
".
Также речь идет не только об атомных энергоблоках.
"Конечно же, те технологии, которые рождают атомные знания - имеются в виду и цифровые технологии, и квантовые, и неэнергетические применения ядерных технологий, все это сегодня тоже в пакете нашего сотрудничества, и мы оговариваем дальнейшие пути развития", - сказал Лихачев.