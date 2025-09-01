Рейтинг@Mail.ru
Запад пытается помешать формированию многополярности, заявил Лавров - РИА Новости, 01.09.2025
19:04 01.09.2025
Запад пытается помешать формированию многополярности, заявил Лавров
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Запад пытается помешать формированию многополярности и сохранить свое доминирование, прибегая к шантажу и санкциям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Состоялась содержательная дискуссия, которая показала на разных примерах, разных инициативах, что двигалась она в одном направлении — формировании многополярного мира. Западные страны пытаются этому помешать. Они стремятся сохранить свое доминирование, прибегая уже не к переговорам, не к методам честной конкуренции, а к прямому шантажу, давлению, санкциям", - сказал он в беседе с журналистом телеканала "Россия 1" Павлом Зарубиным. Налицо колоссальное злоупотребление ролью доллара в мировых делах, тарифные войны, которые США навязывают всем остальным, указал он. "Общее мнение заключалось в том, что всё это не имеет никакого отношения к попытке отстоять законные права Запада в мировой экономике, политике, а просто используется как средство подавления конкурентов. То, что конкуренты не просто подросли, а уже по большинству показателей опережают исторический "коллективный Запад", это всем очевидно", - резюмировал Лавров. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
россия, сша, индия, сергей лавров, в мире
Россия, США, Индия, Сергей Лавров, В мире
Запад пытается помешать формированию многополярности, заявил Лавров

Лавров: Запад пытается помешать многополярности, прибегая к шантажу и санкциям

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Запад пытается помешать формированию многополярности и сохранить свое доминирование, прибегая к шантажу и санкциям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Состоялась содержательная дискуссия, которая показала на разных примерах, разных инициативах, что двигалась она в одном направлении — формировании многополярного мира. Западные страны пытаются этому помешать. Они стремятся сохранить свое доминирование, прибегая уже не к переговорам, не к методам честной конкуренции, а к прямому шантажу, давлению, санкциям", - сказал он в беседе с журналистом телеканала "Россия 1" Павлом Зарубиным.
Налицо колоссальное злоупотребление ролью доллара в мировых делах, тарифные войны, которые США навязывают всем остальным, указал он.
"Общее мнение заключалось в том, что всё это не имеет никакого отношения к попытке отстоять законные права Запада в мировой экономике, политике, а просто используется как средство подавления конкурентов. То, что конкуренты не просто подросли, а уже по большинству показателей опережают исторический "коллективный Запад", это всем очевидно", - резюмировал Лавров.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
РоссияСШАИндияСергей ЛавровВ мире
 
 
