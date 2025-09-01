https://ria.ru/20250901/krasnodar-2038917031.html

Власти Краснодара объяснили видео с "давкой" в школе

Власти Краснодара объяснили видео с "давкой" в школе

01.09.2025

КРАСНОДАР, 1 сен - РИА Новости. Ограничения на вход в краснодарскую школу №16, где сняли видео "давки", вводились в связи с требованиями антитеррористической безопасности, сообщили РИА Новости в мэрии. Ранее в местных СМИ появились видео большого скопления школьников и их родителей у входа на территорию школы. "По информации департамента образования, вход детей на территорию школы 16 был организован с 08.00, за 30 минут до начала линейки. На линейку были приглашены учащиеся 1-х, 9-х и 11-х классов (всего 324 человека)… В период проведения торжественных линеек функционирует только один вход в школу. Это связано с требованиями антитеррористической безопасности, установленными постановлением правительства РФ №1006", - рассказали агентству в администрации Краснодара. Как сообщили в мэрии со ссылкой на городской департамент образования, на территорию школы был организован вход учащихся по классам. Учащиеся первых классов сразу после входа были усажены на скамейки в пределах площадки для линейки, а после того, как все приглашенные учащиеся вошли и разместились на площадке, во двор были приглашены родители. "Ограничение доступа через главный вход позволяет эффективно контролировать поток людей, минимизировать риск проникновения посторонних лиц и оперативно реагировать в случае нештатной ситуации", - добавили в городской администрации. При этом в мэрии отметили, что основные входы и выходы школы оснащены современными системами видеонаблюдения и находятся под постоянным контролем охраны.

