Свыше 1,5 тыс человек поучаствовали в ночном забеге в подмосковном Королеве

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Более 1,5 тысячи человек поучаствовали в ночном забеге "Подмосковные вечера" в Королеве, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. Участникам были предложены дистанции 5 и 10 километров. Также был организован детский забег на 500 метров без хронометража. Вместе с жителями и гостями Подмосковья на старт забега вышли олимпийские чемпионки: фехтовальщица Яна Егорян и легкоатлетка Анна Чичерова. Также участников приветствовал инструктор-космонавт-испытатель первого класса Олег Кононенко. Он отметил особый формат забега, в котором спортивное упорство и мужество сочетается с магией ночи. Маршрут забега "Подмосковные вечера" прошел по трассе "Космического марафона". Стартово-финишный городок находился на площади у Центрального дворца культуры имени М.И. Калинина. Для спортсменов и болельщиков была подготовлена масштабная культурно-развлекательная программа. Победителем на пятикилометровой дистанции стал Павел Куприянов, работающий тренером в щелковском физкультурно-оздоровительном комплексе. На дистанции 10 километров лучшим стал спортсмен из Москвы Иван Буров. Мероприятие проводится в соответствии с целями федеральной программы "Спорт России".

