В США столкнулись два легкомоторных самолета - РИА Новости, 01.09.2025
14:14 01.09.2025
В США столкнулись два легкомоторных самолета
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Два легкомоторных самолета столкнулись в небе при заходе на посадку в аэропорту штата Колорадо, пишет газета New York Post со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). "Один человек погиб и трое других пассажиров получили ранения после столкновения двух небольших самолетов в воздухе", - говорится в сообщении издания. По данным FAA, ЧП произошло в воскресенье, его причиной стало то, что пилоты обоих самолетов - Cessna 172 и Extra EA-300 - пытались одновременно сесть на взлетно-посадочную полосу аэропорта Форт-Морган. По заявлениям офиса шерифа округа Морган, после столкновения один из самолетов загорелся, какой именно не уточняется. Еще до приезда врачей очевидцы катастрофы бросились на помощь пострадавшим и даже пытались потушить пламя самостоятельно. FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) займутся расследованием случившегося.
В США столкнулись два легкомоторных самолета

© Соцсети Два легкомоторных самолета столкнулись в небе в аэропорту штата Колорадо
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Два легкомоторных самолета столкнулись в небе при заходе на посадку в аэропорту штата Колорадо, пишет газета New York Post со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
"Один человек погиб и трое других пассажиров получили ранения после столкновения двух небольших самолетов в воздухе", - говорится в сообщении издания.
По данным FAA, ЧП произошло в воскресенье, его причиной стало то, что пилоты обоих самолетов - Cessna 172 и Extra EA-300 - пытались одновременно сесть на взлетно-посадочную полосу аэропорта Форт-Морган. По заявлениям офиса шерифа округа Морган, после столкновения один из самолетов загорелся, какой именно не уточняется. Еще до приезда врачей очевидцы катастрофы бросились на помощь пострадавшим и даже пытались потушить пламя самостоятельно.
FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) займутся расследованием случившегося.
