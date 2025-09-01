Полнолуние в сентябре 2025: когда и где наблюдать Кукурузную Луну

https://ria.ru/20250901/kogda-polnolunie-v-sentyabre-2038937158.html

Полнолуние 7 сентября 2025 года станет особенно зрелищным: произойдет полное затмение, а Луна приобретет алый цвет. Когда оно начнется, и какие объекты будут... РИА Новости, 01.09.2025

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Полнолуние 7 сентября 2025 года станет особенно зрелищным: произойдет полное затмение, а Луна приобретет алый цвет. Когда оно начнется, и какие объекты будут находиться рядом — в материале РИА Новости.Полнолуние в сентябреПолнолуние в сентябре произойдет 7 сентября в 21 час 09 минут по московскому времени. В 2025 году сентябрьская полная луна сопровождается полным затмением, из-за которого светило приобретет красноватый оттенок примерно за час-полтора.Свое название — Кукурузная Луна — полнолуние начала осени получило от коренных жителей Америки. Полная луна сигнализировала, что пришло время собирать урожай. При этом у разных племен были свои вариации названия. Например, народ абенаки называл ее “Луной Создателя Кукурузы”, подчеркивая важность культуры. А племя зуни описывало ее как "Луна, когда все созревает и кукуруза собирается".Когда и где наблюдатьНаблюдать за полной луной можно будет в период с 6 по 8 сентября. Полнолуние в этот период совпадает с полным лунным затмением — второй Кровавой Луной, которое также произойдет 7 сентября.Длительность полной фазы затмения составит менее полутора часов (с 20:30 до 21:52), а общая продолжительность — пять с половиной часов — с 18:28 до 23:55 по московскому времени.Небесное явление можно будет наблюдать на большей части территории России и СНГ, а также в Австралии, Антарктиде, Азии, Океании, Африке и Европе. Изменения цвета и яркости луны будут видны невооруженным глазом, но лучше следить в бинокль или телескоп.Какие объекты будут рядом с ЛунойВ 2025 году сентябрьское полнолуние будет находиться в созвездии Водолея. Рядом с ночным светилом расположится Сатурн, который невооруженным взглядом будет напоминать яркую желтую звезду. При наступлении полной фазы луны и в период полного затмения на небе можно наблюдать звезды, как в безлунную ночь.Мнение экспертовПо данным астрологов, в следующий раз подобное лунное затмение произойдет только 31 декабря 2028 года. Наблюдение восхода или захода затмившейся полной луны — интересное зрелище. Ее низкое положение над горизонтом будет создавать иллюзию лунного диска, плывущего в атмосфере Земли.В этот период, когда полнолуние совпадает с энергией затмения, возможно напряжение в отношениях между людьми, обострение конфликтных ситуаций, поэтому важно сохранять спокойствие, стремиться к диалогу и идти на компромиссы.

