Новолуние в сентябре 2025: какого числа будет и сколько продлится эта фаза луны
Что такое новолуние, какого числа его ждать в сентябре, чем советуют заняться астрологи, и от чего лучше воздержаться — в материале РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2025
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Что такое новолуние, какого числа его ждать в сентябре, чем советуют заняться астрологи, и от чего лучше воздержаться — в материале РИА Новости.Какого числа будетВ первый месяц осени 2025 года новолуние ожидается 21 сентября в 22:54 по московскому времени. Это астрономическое явление, при котором Луна, Земля и Солнце выстраиваются практически в одну линию. При этом Луна располагается строго между Землей и Солнцем. В такой конфигурации видимая сторона спутника оказывается полностью скрыта в тени, поскольку солнечный свет освещает только обратную сторону.Период обращения Луны вокруг Земли — примерно 29,5 дня.После новолуния начнется фаза растущей луны, которая продлится с 22 по 30 сентября. Далее наступит полнолуние, когда Луна будет находиться напротив Солнца, и ее диск будет полностью освещен.Новолуние в сентябреНа этот раз Солнце и Луна соединятся в 29-м градусе созвездия Девы. Как отмечают астрологи, новолуние будет крайне необычное, поскольку данный градус — своеобразная критическая точка, завершающая цикл анализа, порядка, заботы о здоровье и работе. Это момент подведения итогов, когда следует решить, что делать дальше, а что оставить в прошлом.Где наблюдатьКак рассказала РИА Новости астролог Кристина Минасян, наблюдать это астрономическое явление невозможно — во время новолуния освещенная сторона Луны обращена к Солнцу."Глазом новолуние не видно ни в России, ни в какой-либо другой точке мира. <...> Это фаза темной Луны. Исключение бывает только тогда, когда новолуние совпадает с солнечным затмением, но в этот раз затмения нет. Так что астрономически наблюдать новолуние невозможно, оно переживается как энергетический момент, а не визуальное явление", — рассказала Минасян.Что можно и нельзя делать в новолуниеАстролог Минасян дала советы, чем можно, и чем нельзя заниматься в новолуние.Что можно делатьЧего лучше избегатьМнение экспертаКристина Минасян, астролог:"Это новолуние становится мостом между завершением старых задач и началом совершенно иной истории. <...> Оппозиция к соединению Нептуна и Сатурна в 1° Овна подчеркивает столкновение между реальностью и мечтой. С одной стороны идет желание все структурировать и проконтролировать, с другой стороны идет зов нового пути, идеалов и глобальных перемен".
