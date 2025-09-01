Рейтинг@Mail.ru
Новолуние в сентябре 2025: какого числа будет и сколько продлится эта фаза луны
19:53 01.09.2025
Новолуние в сентябре 2025: какого числа будет и сколько продлится
Новолуние в сентябре 2025: какого числа будет и сколько продлится эта фаза луны
Новолуние в сентябре 2025: какого числа будет и сколько продлится
Что такое новолуние, какого числа его ждать в сентябре, чем советуют заняться астрологи, и от чего лучше воздержаться — в материале РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T19:53:00+03:00
2025-09-01T19:53:00+03:00
луна
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Что такое новолуние, какого числа его ждать в сентябре, чем советуют заняться астрологи, и от чего лучше воздержаться — в материале РИА Новости.Какого числа будетВ первый месяц осени 2025 года новолуние ожидается 21 сентября в 22:54 по московскому времени. Это астрономическое явление, при котором Луна, Земля и Солнце выстраиваются практически в одну линию. При этом Луна располагается строго между Землей и Солнцем. В такой конфигурации видимая сторона спутника оказывается полностью скрыта в тени, поскольку солнечный свет освещает только обратную сторону.Период обращения Луны вокруг Земли — примерно 29,5 дня.После новолуния начнется фаза растущей луны, которая продлится с 22 по 30 сентября. Далее наступит полнолуние, когда Луна будет находиться напротив Солнца, и ее диск будет полностью освещен.Новолуние в сентябреНа этот раз Солнце и Луна соединятся в 29-м градусе созвездия Девы. Как отмечают астрологи, новолуние будет крайне необычное, поскольку данный градус — своеобразная критическая точка, завершающая цикл анализа, порядка, заботы о здоровье и работе. Это момент подведения итогов, когда следует решить, что делать дальше, а что оставить в прошлом.Где наблюдатьКак рассказала РИА Новости астролог Кристина Минасян, наблюдать это астрономическое явление невозможно — во время новолуния освещенная сторона Луны обращена к Солнцу."Глазом новолуние не видно ни в России, ни в какой-либо другой точке мира. &lt;...&gt; Это фаза темной Луны. Исключение бывает только тогда, когда новолуние совпадает с солнечным затмением, но в этот раз затмения нет. Так что астрономически наблюдать новолуние невозможно, оно переживается как энергетический момент, а не визуальное явление", — рассказала Минасян.Что можно и нельзя делать в новолуниеАстролог Минасян дала советы, чем можно, и чем нельзя заниматься в новолуние.Что можно делатьЧего лучше избегатьМнение экспертаКристина Минасян, астролог:"Это новолуние становится мостом между завершением старых задач и началом совершенно иной истории. &lt;...&gt; Оппозиция к соединению Нептуна и Сатурна в 1° Овна подчеркивает столкновение между реальностью и мечтой. С одной стороны идет желание все структурировать и проконтролировать, с другой стороны идет зов нового пути, идеалов и глобальных перемен".
луна
Новости
ru-RU
луна
Луна

Новолуние в сентябре 2025: какого числа будет и сколько продлится

Оглавление
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Что такое новолуние, какого числа его ждать в сентябре, чем советуют заняться астрологи, и от чего лучше воздержаться — в материале РИА Новости.
Какого числа будет

В первый месяц осени 2025 года новолуние ожидается 21 сентября в 22:54 по московскому времени. Это астрономическое явление, при котором Луна, Земля и Солнце выстраиваются практически в одну линию. При этом Луна располагается строго между Землей и Солнцем. В такой конфигурации видимая сторона спутника оказывается полностью скрыта в тени, поскольку солнечный свет освещает только обратную сторону.
Период обращения Луны вокруг Земли — примерно 29,5 дня.
После новолуния начнется фаза растущей луны, которая продлится с 22 по 30 сентября. Далее наступит полнолуние, когда Луна будет находиться напротив Солнца, и ее диск будет полностью освещен.

Новолуние в сентябре

Фазы Луны в сентябре 2025 года
На этот раз Солнце и Луна соединятся в 29-м градусе созвездия Девы. Как отмечают астрологи, новолуние будет крайне необычное, поскольку данный градус — своеобразная критическая точка, завершающая цикл анализа, порядка, заботы о здоровье и работе. Это момент подведения итогов, когда следует решить, что делать дальше, а что оставить в прошлом.

Где наблюдать

Как рассказала РИА Новости астролог Кристина Минасян, наблюдать это астрономическое явление невозможно — во время новолуния освещенная сторона Луны обращена к Солнцу.
"Глазом новолуние не видно ни в России, ни в какой-либо другой точке мира. <...> Это фаза темной Луны. Исключение бывает только тогда, когда новолуние совпадает с солнечным затмением, но в этот раз затмения нет. Так что астрономически наблюдать новолуние невозможно, оно переживается как энергетический момент, а не визуальное явление", — рассказала Минасян.

Что можно и нельзя делать в новолуние

Астролог Минасян дала советы, чем можно, и чем нельзя заниматься в новолуние.

Что можно делать

  • Подводить итоги лета, наводить порядок, закрывать "хвосты".
  • Приобретать новые привычки, связанные со здоровьем, режимом дня, питанием. Особенно актуально возвращение дисциплины.
  • Работать с планированием. Ставить цели на осень и до конца года.
  • Практиковать очищение пространства, например, провести генеральную уборку, сортировку документов, начать стремиться к минимализму.
  • Интуитивные практики, медитации, работа со снами. Сейчас открывается окно к пониманию глубинных причин происходящего.

Чего лучше избегать

  • Излишнего контроля и зацикленности на мелочах. Это может создать ощущение, что все рушится, хотя на самом деле начинается новое.
  • Иллюзий и фантазий без опоры на реальность, это может спровоцировать самообман и уход от ответственности.
  • Резких решений и конфликтов: энергия Сатурна в Овне будет испытывать на прочность границы и терпение.
  • Перегрузки организма: нужно следить за сном, питанием, не брать на себя больше, чем нужно.

Мнение эксперта

Кристина Минасян, астролог:
"Это новолуние становится мостом между завершением старых задач и началом совершенно иной истории. <...> Оппозиция к соединению Нептуна и Сатурна в 1° Овна подчеркивает столкновение между реальностью и мечтой. С одной стороны идет желание все структурировать и проконтролировать, с другой стороны идет зов нового пути, идеалов и глобальных перемен".
Луна
 
 
