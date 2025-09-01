Рейтинг@Mail.ru
Клепиков поздравил жителей Белогорья с Днем знаний - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
17:52 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/klepikov-2038915221.html
Клепиков поздравил жителей Белогорья с Днем знаний
Клепиков поздравил жителей Белогорья с Днем знаний - РИА Новости, 01.09.2025
Клепиков поздравил жителей Белогорья с Днем знаний
Глава Белгородской областной Думы Юрий Клепиков поздравил юных жителей региона с Днем знаний, в частности, он посетил школы Вейделевского района. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T17:52:00+03:00
2025-09-01T17:52:00+03:00
белгородская область
юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)
белгородская областная дума
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038914791_0:51:1280:771_1920x0_80_0_0_52fab46542e466dc7294352a83c90568.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава Белгородской областной Думы Юрий Клепиков поздравил юных жителей региона с Днем знаний, в частности, он посетил школы Вейделевского района. Он подчеркнул, что этот праздник, объединяющий все поколения, можно назвать символом смелых начинаний, светлых перспектив и безграничных возможностей. "Я искренне рад сегодня лично поздравить юных вейделевцев с этим знаменательным событием — видеть, как глаза сияют от радости и любопытства в предвкушении нового учебного года, наполненного яркими эмоциями", – написал в своем телеграм-канале Клепиков. Спикер облдумы пожелал школьникам успехов в учебе и выразил уверенность, что для первоклассников этот год станет увлекательным путешествием в страну знаний, а для выпускников — временем ответственной подготовки к покорению новых вершин. "Особенно символично, что эта значимая страница жизненной истории начинается в Год защитника Отечества и год 80-летия Великой Победы", – подчеркнул Клепиков. Также спикер облдумы обратился ко всем жителям региона в честь праздника. "Дорогие земляки! Пусть каждый учебный день будет плодотворным, принося радость познания, добрые эмоции и вдохновение для будущих побед. В добрый путь!" – написал Клепиков.
https://ria.ru/20250818/gladkov-2036089359.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038914791_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f5fa7c869851d0eb7166b6896b619637.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума, белгородская область
Белгородская область, Юрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы), Белгородская областная Дума, Белгородская область
Клепиков поздравил жителей Белогорья с Днем знаний

Юрий Клепиков поздравил жителей Белгородской области с Днем знаний

© Фото : телеграм-канал Юрия КлепиковаПредседатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков поздравил жителей Белогорья с Днем знаний
Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков поздравил жителей Белогорья с Днем знаний - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© Фото : телеграм-канал Юрия Клепикова
Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков поздравил жителей Белогорья с Днем знаний
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава Белгородской областной Думы Юрий Клепиков поздравил юных жителей региона с Днем знаний, в частности, он посетил школы Вейделевского района.
Он подчеркнул, что этот праздник, объединяющий все поколения, можно назвать символом смелых начинаний, светлых перспектив и безграничных возможностей.
"Я искренне рад сегодня лично поздравить юных вейделевцев с этим знаменательным событием — видеть, как глаза сияют от радости и любопытства в предвкушении нового учебного года, наполненного яркими эмоциями", – написал в своем телеграм-канале Клепиков.
Спикер облдумы пожелал школьникам успехов в учебе и выразил уверенность, что для первоклассников этот год станет увлекательным путешествием в страну знаний, а для выпускников — временем ответственной подготовки к покорению новых вершин.
"Особенно символично, что эта значимая страница жизненной истории начинается в Год защитника Отечества и год 80-летия Великой Победы", – подчеркнул Клепиков.
Также спикер облдумы обратился ко всем жителям региона в честь праздника.
"Дорогие земляки! Пусть каждый учебный день будет плодотворным, принося радость познания, добрые эмоции и вдохновение для будущих побед. В добрый путь!" – написал Клепиков.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Семьдесят белгородских спортобъектов оборудуют под адаптивную физкультуру
18 августа, 16:13
 
Белгородская областьЮрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы)Белгородская областная ДумаБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала