Клепиков поздравил жителей Белогорья с Днем знаний

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава Белгородской областной Думы Юрий Клепиков поздравил юных жителей региона с Днем знаний, в частности, он посетил школы Вейделевского района. Он подчеркнул, что этот праздник, объединяющий все поколения, можно назвать символом смелых начинаний, светлых перспектив и безграничных возможностей. "Я искренне рад сегодня лично поздравить юных вейделевцев с этим знаменательным событием — видеть, как глаза сияют от радости и любопытства в предвкушении нового учебного года, наполненного яркими эмоциями", – написал в своем телеграм-канале Клепиков. Спикер облдумы пожелал школьникам успехов в учебе и выразил уверенность, что для первоклассников этот год станет увлекательным путешествием в страну знаний, а для выпускников — временем ответственной подготовки к покорению новых вершин. "Особенно символично, что эта значимая страница жизненной истории начинается в Год защитника Отечества и год 80-летия Великой Победы", – подчеркнул Клепиков. Также спикер облдумы обратился ко всем жителям региона в честь праздника. "Дорогие земляки! Пусть каждый учебный день будет плодотворным, принося радость познания, добрые эмоции и вдохновение для будущих побед. В добрый путь!" – написал Клепиков.

