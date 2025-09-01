Киргизия и Узбекистан расследуют инцидент со стрельбой на границе
На границе с Узбекистаном застрелили двух киргизов
© AP Photo / Sergei GritsКПП на границе Киргизии и Узбекистана
© AP Photo / Sergei Grits
КПП на границе Киргизии и Узбекистана. Архивное фото
БИШКЕК, 1 сен – РИА Новости. Бишкек и Ташкент проведут совместное расследование обстоятельств стрельбы на границе, при котором погибли двое киргизских граждан, сообщили в пресс-центре погранслужбы Киргизии.
По данным ведомства, в конце августа в правоохранительные органы республики поступило заявление о пропаже двух граждан Киргизии — жителей села Айгыр-Жал Чаткальского района.
«
"В рамках рабочей встречи пограничные представители узбекской стороны сообщили, что 15 августа 2025 года на территории Узбекистана, в районе стыка границ Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана, узбекским пограничным нарядом были обнаружены двое неизвестных граждан. По информации узбекской стороны, при попытке их задержания, ввиду неподчинения требованиям, пограничники применили оружие. В результате оба гражданина получили огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью. 31 августа 2025 года родственники пропавших кыргызстанцев выехали в Узбекистан и подтвердили личности погибших", — отметили в погранслужбе.
Тела погибших сегодня передали киргизской стороне через контрольно-пропускной пункт "Баймак", их доставили в морг города Кербен для проведения экспертиз.
Руководители погранведомств двух стран договорились о проведении совместного разбирательства на местности, оно начнется 2 сентября.
В ведомстве добавили, что узбекская сторона выразила готовность передать Киргизии обнаруженное имущество погибших граждан — трех лошадей и палатку.
Погранслужба Киргизии добавила, что проводится всестороннее расследование инцидента, результаты которого сообщат общественности.