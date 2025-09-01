https://ria.ru/20250901/kater-2038813138.html

У острова Русский во Владивостоке затонул катер

У острова Русский во Владивостоке затонул катер - РИА Новости, 01.09.2025

У острова Русский во Владивостоке затонул катер

Катер, по предварительной информации, затонул у острова Русский во Владивостоке, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в Восточном МСУТ СК... РИА Новости, 01.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 1 сен – РИА Новости. Катер, по предварительной информации, затонул у острова Русский во Владивостоке, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в Восточном МСУТ СК России.В соцсетях распространилось видео, как катер накренился, очевидцы сообщали, что он идёт ко дну. Рядом находилось судно, навстречу к ним шёл ещё один буксир. Со слов авторов видеоролика, вероятно, людей подобрало одно из судов."Да, по предварительной информации, (катер затонул - ред.), информация о пострадавших уточняется", - сообщил собеседник, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

