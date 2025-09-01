Рейтинг@Mail.ru
У острова Русский во Владивостоке затонул катер
11:51 01.09.2025 (обновлено: 11:56 01.09.2025)
У острова Русский во Владивостоке затонул катер
происшествия
русский (остров)
владивосток
следственный комитет россии (ск рф)
россия
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен – РИА Новости. Катер, по предварительной информации, затонул у острова Русский во Владивостоке, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в Восточном МСУТ СК России.В соцсетях распространилось видео, как катер накренился, очевидцы сообщали, что он идёт ко дну. Рядом находилось судно, навстречу к ним шёл ещё один буксир. Со слов авторов видеоролика, вероятно, людей подобрало одно из судов."Да, по предварительной информации, (катер затонул - ред.), информация о пострадавших уточняется", - сообщил собеседник, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
русский (остров)
владивосток
россия
происшествия, русский (остров), владивосток, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Русский (остров), Владивосток, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен – РИА Новости. Катер, по предварительной информации, затонул у острова Русский во Владивостоке, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в Восточном МСУТ СК России.
В соцсетях распространилось видео, как катер накренился, очевидцы сообщали, что он идёт ко дну. Рядом находилось судно, навстречу к ним шёл ещё один буксир. Со слов авторов видеоролика, вероятно, людей подобрало одно из судов.
"Да, по предварительной информации, (катер затонул - ред.), информация о пострадавших уточняется", - сообщил собеседник, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
