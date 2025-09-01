https://ria.ru/20250901/kartel-2038864834.html

ФАС выявила картель почти на миллиард рублей

ФАС выявила медицинский картель в нескольких регионах почти на миллиард рублей

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. ФАС выявила медицинский картель в нескольких регионах почти на миллиард рублей, сообщило ведомство в Telegram-канале."ООО "МегаМед Корпорэйшн", ООО "РУС" и индивидуальный предприниматель подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения, направленного на поддержание цен на торгах", — говорится в публикации.Реализация этих планов позволила бы им заключить госконтракты на сумму более 949 миллионов рублей. Регионы, где выявили признаки незаконного соглашения:Возбуждено дело о защите конкуренции против трех участников торгов на поставку аппаратов ИВЛ, УЗИ и других медизделий. Им грозят оборотные штрафы в соответствии с нормами КоАП.

