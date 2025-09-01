ФАС выявила картель почти на миллиард рублей

Рейтинг@Mail.ru
15:11 01.09.2025 (обновлено: 17:11 01.09.2025)
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. ФАС выявила медицинский картель в нескольких регионах почти на миллиард рублей, сообщило ведомство в Telegram-канале.&quot;ООО &quot;МегаМед Корпорэйшн&quot;, ООО &quot;РУС&quot; и индивидуальный предприниматель подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения, направленного на поддержание цен на торгах&quot;, — говорится в публикации.Реализация этих планов позволила бы им заключить госконтракты на сумму более 949 миллионов рублей. Регионы, где выявили признаки незаконного соглашения:Возбуждено дело о защите конкуренции против трех участников торгов на поставку аппаратов ИВЛ, УЗИ и других медизделий. Им грозят оборотные штрафы в соответствии с нормами КоАП.
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России . Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. ФАС выявила медицинский картель в нескольких регионах почти на миллиард рублей, сообщило ведомство в Telegram-канале.
"ООО "МегаМед Корпорэйшн", ООО "РУС" и индивидуальный предприниматель подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения, направленного на поддержание цен на торгах", — говорится в публикации.

Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
ФАС выявила картели во всех регионах с начала года
8 августа, 10:59
Реализация этих планов позволила бы им заключить госконтракты на сумму более 949 миллионов рублей. Регионы, где выявили признаки незаконного соглашения:
  • Москва;
  • Северная Осетия;
  • Ростовская область;
  • Свердловская область;
  • ХМАО.
Возбуждено дело о защите конкуренции против трех участников торгов на поставку аппаратов ИВЛ, УЗИ и других медизделий. Им грозят оборотные штрафы в соответствии с нормами КоАП.
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
ФАС выявила медицинский картель на 1,5 миллиарда рублей
19 августа, 14:15
 
