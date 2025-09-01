Рейтинг@Mail.ru
Дети ветеранов СВО приняли участие в празднике в Ярославле
Ярославская область
 
21:40 01.09.2025
Дети ветеранов СВО приняли участие в празднике в Ярославле
Дети ветеранов СВО приняли участие в празднике в Ярославле - РИА Новости, 01.09.2025
Дети ветеранов СВО приняли участие в празднике в Ярославле
Дети ветеранов СВО и погибших бойцов приняли участие в празднике в честь Дня знаний в Ярославле, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. РИА Новости, 01.09.2025
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Дети ветеранов СВО и погибших бойцов приняли участие в празднике в честь Дня знаний в Ярославле, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. "В Ярославле на Даманском острове прошел праздник в честь Дня знаний для детей ветеранов СВО и погибших бойцов. Его организовал региональный филиал фонда "Защитники Отечества", - цитирует Евраева пресс-служба правительства Ярославской области. По словам губернатора, в парке собрались около трехсот ребят. Для них подготовили концерт, мастер-классы, развлечения. "Очень важно, чтобы семьи наших защитников чувствовали поддержку. Для помощи близким наших бойцов объединяем усилия органов власти, профильных социальных учреждений и общественных организаций. Активно участвуют в этой работе жители региона и волонтеры", - отметил Евраев. Губернатор подчеркнул, что правительство региона обеспечивает семьям участников СВО постоянное сопровождение, чтобы бойцы на передовой были уверены: об их близких дома есть кому позаботиться, пока они выполняют свой воинский долг. На празднике работали десять тематических площадок, рассказал Михаил Евраев. Ребята изготавливали пальчиковые игрушки, забавных питомцев, лепили из пластилина. На мастер-классе "Юный художник" школьники узнали, как с помощью трафаретов нарисовать картину в подарок. Также состоялся розыгрыш билетов на аттракционы. "Уже третий год подряд при поддержке партнеров мы организуем познавательный и развлекательный праздник для ребят, чьи отцы встали на защиту Родины. Работа с семьями ветеранов СВО, погибших героев и без вести пропавших бойцов филиалом фонда ведется ежедневно. Важно, чтобы они чувствовали поддержку и заботу"- цитирует пресс-служба областного правительства руководителя филиала фонда "Защитники Отечества" по Ярославской области Наталью Кравчук. Помощь филиалу фонда "Защитники Отечества" в организации праздника оказали правительство региона, мэрия Ярославля, дирекция городских парков культуры и отдыха Ярославля, молодежная организация "Молодая гвардия", отметили в пресс-службе правительства региона.
михаил евраев
Ярославская область, Михаил Евраев
Дети ветеранов СВО приняли участие в празднике в Ярославле

В Ярославле дети ветеранов СВО и погибших бойцов приняли участие в празднике

Центр Ярославля
Центр Ярославля - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Центр Ярославля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Дети ветеранов СВО и погибших бойцов приняли участие в празднике в честь Дня знаний в Ярославле, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
"В Ярославле на Даманском острове прошел праздник в честь Дня знаний для детей ветеранов СВО и погибших бойцов. Его организовал региональный филиал фонда "Защитники Отечества", - цитирует Евраева пресс-служба правительства Ярославской области.
По словам губернатора, в парке собрались около трехсот ребят. Для них подготовили концерт, мастер-классы, развлечения.
"Очень важно, чтобы семьи наших защитников чувствовали поддержку. Для помощи близким наших бойцов объединяем усилия органов власти, профильных социальных учреждений и общественных организаций. Активно участвуют в этой работе жители региона и волонтеры", - отметил Евраев.
Губернатор подчеркнул, что правительство региона обеспечивает семьям участников СВО постоянное сопровождение, чтобы бойцы на передовой были уверены: об их близких дома есть кому позаботиться, пока они выполняют свой воинский долг.
На празднике работали десять тематических площадок, рассказал Михаил Евраев. Ребята изготавливали пальчиковые игрушки, забавных питомцев, лепили из пластилина. На мастер-классе "Юный художник" школьники узнали, как с помощью трафаретов нарисовать картину в подарок. Также состоялся розыгрыш билетов на аттракционы.
"Уже третий год подряд при поддержке партнеров мы организуем познавательный и развлекательный праздник для ребят, чьи отцы встали на защиту Родины. Работа с семьями ветеранов СВО, погибших героев и без вести пропавших бойцов филиалом фонда ведется ежедневно. Важно, чтобы они чувствовали поддержку и заботу"- цитирует пресс-служба областного правительства руководителя филиала фонда "Защитники Отечества" по Ярославской области Наталью Кравчук.
Помощь филиалу фонда "Защитники Отечества" в организации праздника оказали правительство региона, мэрия Ярославля, дирекция городских парков культуры и отдыха Ярославля, молодежная организация "Молодая гвардия", отметили в пресс-службе правительства региона.
Ярославская область, Михаил Евраев
 
 
