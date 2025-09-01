Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала об историческом ревизионизме в АТР - РИА Новости, 01.09.2025
13:30 01.09.2025
Захарова рассказала об историческом ревизионизме в АТР
Захарова рассказала об историческом ревизионизме в АТР - РИА Новости, 01.09.2025
Захарова рассказала об историческом ревизионизме в АТР
Азиатско-Тихоокеанский регион продолжают разрывать многочисленные территориальные споры, жив там и исторический ревизионизм, подвергающий пересмотру историю...
2025-09-01T13:30:00+03:00
2025-09-01T13:30:00+03:00
в мире
россия
китай
ссср
мария захарова
владимир путин
дмитрий киселев
российское военно-историческое общество (рвио)
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Азиатско-Тихоокеанский регион продолжают разрывать многочисленные территориальные споры, жив там и исторический ревизионизм, подвергающий пересмотру историю Второй мировой войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в подкасте "Война на Востоке". Первого сентября стартовал специальный проект Радио Sputnik и холдинга МТС Медиа - подкаст "Война на Востоке". Проект приурочен к завершению Второй мировой войны и визиту президента РФ Владимира Путина в Китай. "Мы бережно храним память о бессмертном подвиге нашего народа. Демонстрируем как бывшим противникам, так и бывшим союзникам, что никто не забыт, ничто не забыто. Несмотря на растущие попытки переписать историю. Однако отголоски войны слышны не только на Западе, ее эхо доносится и с Востока", - заявила Захарова в подкасте. Она напомнила, что именно на Востоке СССР, Китай и остальные союзники закончили Вторую мировую войну, одержав верх над милитаристской Японией. "Азиатско-Тихоокеанский регион продолжают разрывать многочисленные территориальные споры. Жив там и исторический ревизионизм. Японские политики периодически пытаются представить свою, искаженную версию истории. В фокусе их нападок - далеко не действия американцев, которые сбросили ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Наоборот, попытки фальсифицировать историю, в первую очередь, касаются борьбы советского и китайского народов против японских милитаристов. СССР обвиняют якобы в неожиданном нападении на Японию", - отметила она. При этом японские зверства на китайской территории умаляются или вовсе не признаются, отметила Захарова. "На этом фоне особенно важно хранить память о завершающем этапе Второй мировой войны - Советско-японской войне 1945 года", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ. "Война на Востоке" - специальный проект Радио Sputnik и холдинга МТС Медиа к 80-летию Победы Советского Союза над милитаристской Японией. Подкаст выходит при экспертном сопровождении Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации на основе материалов проекта "Без срока давности" и при поддержке Российского военно-исторического общества. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв заявил, что задача подкаста - сохранение исторической памяти о подвиге советского народа, о его роли в завершении Второй мировой войны.
россия
китай
ссср
в мире, россия, китай, ссср, мария захарова, владимир путин, дмитрий киселев, российское военно-историческое общество (рвио), вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Россия, Китай, СССР, Мария Захарова, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Российское военно-историческое общество (РВИО), Вторая мировая война (1939-1945)
Захарова рассказала об историческом ревизионизме в АТР

Захарова рассказала о попытках Японии переписать историю Второй мировой войны

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Азиатско-Тихоокеанский регион продолжают разрывать многочисленные территориальные споры, жив там и исторический ревизионизм, подвергающий пересмотру историю Второй мировой войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в подкасте "Война на Востоке".
Первого сентября стартовал специальный проект Радио Sputnik и холдинга МТС Медиа - подкаст "Война на Востоке". Проект приурочен к завершению Второй мировой войны и визиту президента РФ Владимира Путина в Китай.
"Мы бережно храним память о бессмертном подвиге нашего народа. Демонстрируем как бывшим противникам, так и бывшим союзникам, что никто не забыт, ничто не забыто. Несмотря на растущие попытки переписать историю. Однако отголоски войны слышны не только на Западе, ее эхо доносится и с Востока", - заявила Захарова в подкасте.
Она напомнила, что именно на Востоке СССР, Китай и остальные союзники закончили Вторую мировую войну, одержав верх над милитаристской Японией.
"Азиатско-Тихоокеанский регион продолжают разрывать многочисленные территориальные споры. Жив там и исторический ревизионизм. Японские политики периодически пытаются представить свою, искаженную версию истории. В фокусе их нападок - далеко не действия американцев, которые сбросили ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Наоборот, попытки фальсифицировать историю, в первую очередь, касаются борьбы советского и китайского народов против японских милитаристов. СССР обвиняют якобы в неожиданном нападении на Японию", - отметила она.
При этом японские зверства на китайской территории умаляются или вовсе не признаются, отметила Захарова.
"На этом фоне особенно важно хранить память о завершающем этапе Второй мировой войны - Советско-японской войне 1945 года", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
"Война на Востоке" - специальный проект Радио Sputnik и холдинга МТС Медиа к 80-летию Победы Советского Союза над милитаристской Японией. Подкаст выходит при экспертном сопровождении Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации на основе материалов проекта "Без срока давности" и при поддержке Российского военно-исторического общества. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв заявил, что задача подкаста - сохранение исторической памяти о подвиге советского народа, о его роли в завершении Второй мировой войны.
