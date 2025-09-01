Захарова рассказала об историческом ревизионизме в АТР
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Азиатско-Тихоокеанский регион продолжают разрывать многочисленные территориальные споры, жив там и исторический ревизионизм, подвергающий пересмотру историю Второй мировой войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в подкасте "Война на Востоке".
Первого сентября стартовал специальный проект Радио Sputnik и холдинга МТС Медиа - подкаст "Война на Востоке". Проект приурочен к завершению Второй мировой войны и визиту президента РФ Владимира Путина в Китай.
"Мы бережно храним память о бессмертном подвиге нашего народа. Демонстрируем как бывшим противникам, так и бывшим союзникам, что никто не забыт, ничто не забыто. Несмотря на растущие попытки переписать историю. Однако отголоски войны слышны не только на Западе, ее эхо доносится и с Востока", - заявила Захарова в подкасте.
"Азиатско-Тихоокеанский регион продолжают разрывать многочисленные территориальные споры. Жив там и исторический ревизионизм. Японские политики периодически пытаются представить свою, искаженную версию истории. В фокусе их нападок - далеко не действия американцев, которые сбросили ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Наоборот, попытки фальсифицировать историю, в первую очередь, касаются борьбы советского и китайского народов против японских милитаристов. СССР обвиняют якобы в неожиданном нападении на Японию", - отметила она.
При этом японские зверства на китайской территории умаляются или вовсе не признаются, отметила Захарова.
"На этом фоне особенно важно хранить память о завершающем этапе Второй мировой войны - Советско-японской войне 1945 года", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
"Война на Востоке" - специальный проект Радио Sputnik и холдинга МТС Медиа к 80-летию Победы Советского Союза над милитаристской Японией. Подкаст выходит при экспертном сопровождении Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации на основе материалов проекта "Без срока давности" и при поддержке Российского военно-исторического общества. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв заявил, что задача подкаста - сохранение исторической памяти о подвиге советского народа, о его роли в завершении Второй мировой войны.
