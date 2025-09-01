https://ria.ru/20250901/initsiativa-2038805957.html

Си Цзиньпин выдвинул инициативу глобального управления на саммите ШОС

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в формате "ШОС плюс" выступил с инициативой в области глобального управления, призванной построить более справедливую мировую систему."Вслед за моими последовательными инициативами по глобальному развитию, глобальной безопасности и глобальной цивилизации я предлагаю сегодня инициативу по глобальному управлению", - сказал глава КНР.Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай готов совместно со всеми странами работать над созданием более справедливой и равноправной системы глобального управления и двигаться к сообществу с общим будущим для человечества.Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.К участию во встрече в формате "ШОС плюс" приглашены заинтересованные партнёры по диалогу с ШОС, представители государств-наблюдателей, руководители партнёрских объединений. В их числе - Азербайджан, Армения, Вьетнам, Египет, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Туркмения, Турция, а также ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, ОИС, СВМДА, СНГ и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

