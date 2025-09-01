https://ria.ru/20250901/indoneziya-2038823579.html
В Индонезии оценили ущерб от протестов в Джакарте
ДЖАКАРТА, 1 сен – РИА Новости. Полиция столицы Индонезии Джакарты задержала более 1,2 тысячи человек после недели ожесточённых протестов, а ущерб, нанесённый общественным объектам Джакарты, составил 55 миллиардов рупий (3,3 миллиона долларов), заявили столичные власти. "На сегодняшний день столичная полиция Джакарты задержала около 1240 человек с начала беспорядков", - сообщил генеральный инспектор столичной полиции Асеп Эди Сухери. Его словам приводит портал Jakarta Globe. Полицейский сообщил, что среди задержанных были граждане соседних провинций, таких как Западная Ява и Бантен, подозреваемые в разрушении общественных зданий, грабежах и других насильственных действиях. Полиция также расследует разграбление домов четырёх членов парламента и министра финансов Шри Мульяни Индравати в минувшие выходные. "Мы установили личности подозреваемых и скоро произведём аресты", - добавил генеральный инспектор полиции. Губернатор Джакарты Прамоно заявил, что ущерб, нанесённый только общественным объектам Джакарты, составил 55 миллиардов рупий (3,3 миллиона долларов). Он добавил, что за неделю беспорядков в столице пострадали более 700 мирных жителей. Представитель Национальной полиции бригадный генерал Труноюдо Вишну Андико заявил, что ситуация в Джакарте и других пострадавших регионах "в основном нормализовалась". По всей стране развернуты совместные патрули полиции и армии для обеспечения безопасности и общественного порядка. Уже неделю в Джакарте походят многотысячные протесты. Демонстранты требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы, а также роспуска парламента. Во время протестов погиб 21-летний водитель мотоциклетного такси, которого задавила полицейская машина - тогда гнев демонстрантов переключился на полицию. В воскресение президент Индонезии Прабово Субианто частично согласился с требованиями протестующих, отменив надбавки для парламентариев.
