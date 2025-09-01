https://ria.ru/20250901/indiya-2038778986.html

Моди заявил о большом значении сотрудничества с Россией

Моди заявил о большом значении сотрудничества с Россией - РИА Новости, 01.09.2025

Моди заявил о большом значении сотрудничества с Россией

Тесное сотрудничество Индии и России имеет большое значение для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания, заявил премьер-министр Индии Нарендра... РИА Новости, 01.09.2025

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Тесное сотрудничество Индии и России имеет большое значение для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди."Глубоким и всеобъемлющим является наше особое привилегированное стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания", - отметил Моди на встрече с Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

