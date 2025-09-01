Рейтинг@Mail.ru
Моди заявил о большом значении сотрудничества с Россией - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:41 01.09.2025 (обновлено: 10:11 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/indiya-2038778986.html
Моди заявил о большом значении сотрудничества с Россией
Моди заявил о большом значении сотрудничества с Россией - РИА Новости, 01.09.2025
Моди заявил о большом значении сотрудничества с Россией
Тесное сотрудничество Индии и России имеет большое значение для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания, заявил премьер-министр Индии Нарендра... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T09:41:00+03:00
2025-09-01T10:11:00+03:00
россия
индия
нарендра моди
саммит шос в китае в 2025 году
в мире
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038786056_0:111:3052:1828_1920x0_80_0_0_586fafae9dcf7d0924d0ddd66c3e0c29.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Тесное сотрудничество Индии и России имеет большое значение для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди."Глубоким и всеобъемлющим является наше особое привилегированное стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания", - отметил Моди на встрече с Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.
https://ria.ru/20250831/indiya-1979172193.html
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038786056_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cbab83abdd0b0693c875bfabb281ae44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индия, нарендра моди, саммит шос в китае в 2025 году, в мире, владимир путин
Россия, Индия, Нарендра Моди, Саммит ШОС в Китае в 2025 году, В мире, Владимир Путин
Моди заявил о большом значении сотрудничества с Россией

Моди отметил большое значение сотрудничества с РФ для глобальной стабильности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС -2025
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС -2025 - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС -2025
Читать ria.ru в
Дзен
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Тесное сотрудничество Индии и России имеет большое значение для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
"Глубоким и всеобъемлющим является наше особое привилегированное стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания", - отметил Моди на встрече с Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.
Здание посольства Индии в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Межгосударственные отношения России и Индии
Вчера, 19:26
 
РоссияИндияНарендра МодиСаммит ШОС в Китае в 2025 годуВ миреВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала