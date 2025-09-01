https://ria.ru/20250901/indiya-2038778077.html
Индия ждет Путина в декабре для участия в саммите, заявил Моди
2025-09-01T09:38:00+03:00
2025-09-01T09:38:00+03:00
2025-09-01T10:09:00+03:00
индия
в мире
россия
владимир путин
нарендра моди
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038782276_0:104:2937:1756_1920x0_80_0_0_2ac92edc2168a73b704b037034f356fa.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Индия ждет визита президента России Владимира Путина на совместный саммит в декабре этого года, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди"Ваше превосходительство, жду вас на ежегодном саммите в декабре этого года", - сказал Моди на встрече с Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.
индия
россия
