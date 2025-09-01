Рейтинг@Mail.ru
Индия ждет Путина в декабре для участия в саммите, заявил Моди
09:38 01.09.2025 (обновлено: 10:09 01.09.2025)
Индия ждет Путина в декабре для участия в саммите, заявил Моди
Индия ждет Путина в декабре для участия в саммите, заявил Моди - РИА Новости, 01.09.2025
Индия ждет Путина в декабре для участия в саммите, заявил Моди
Индия ждет визита президента России Владимира Путина на совместный саммит в декабре этого года, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди РИА Новости, 01.09.2025
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Индия ждет визита президента России Владимира Путина на совместный саммит в декабре этого года, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди"Ваше превосходительство, жду вас на ежегодном саммите в декабре этого года", - сказал Моди на встрече с Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.
Индия ждет Путина в декабре для участия в саммите, заявил Моди

Премьер Индии Моди ждет Путина в декабре на совместном саммите в Дели

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Индия ждет визита президента России Владимира Путина на совместный саммит в декабре этого года, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди
"Ваше превосходительство, жду вас на ежегодном саммите в декабре этого года", - сказал Моди на встрече с Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.
Здание посольства Индии в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Межгосударственные отношения России и Индии
