Премьер Грузии рассказал о партнерстве с Китаем

Премьер Грузии рассказал о партнерстве с Китаем

2025-09-01T22:01:00+03:00

ТБИЛИСИ, 1 сен - РИА Новости. Грузия бережет отношения с Китаем и для углубления стратегического партнерства будут предприняты дальнейшие шаги, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. "Что касается грузино-китайского партнерства, то у нас с Китаем стратегическое партнерство, которое мы бережем. Это очень ценно, очень важно для нас, и поэтому будут предприняты конкретные шаги, как в политическом, так и в экономическом плане, для дальнейшего углубления партнерства между Грузией и Китаем. Я лично сделаю многое для этого", - заявил премьер журналистам. В 2023 году власти Грузии и Китая объявили об установлении стратегического партнерства между странами. В том же году Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая, а в мае 2024 года Китай запустил безвизовый режим для граждан Грузии. Китай также находится в числе главных торговых партнеров Грузии.

