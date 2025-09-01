Рейтинг@Mail.ru
Премьер Грузии заявил о пассивности США - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:10 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/gruziya-2038949746.html
Премьер Грузии заявил о пассивности США
Премьер Грузии заявил о пассивности США - РИА Новости, 01.09.2025
Премьер Грузии заявил о пассивности США
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что пассивность американской стороны в отношении возобновления стратегического партнерства между странами,... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T21:10:00+03:00
2025-09-01T21:10:00+03:00
в мире
грузия
сша
ираклий кобахидзе
михаил кавелашвили
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019512576_0:102:3072:1829_1920x0_80_0_0_9b88b91185b04e7bf08f2e7776e53b7d.jpg
ТБИЛИСИ, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что пассивность американской стороны в отношении возобновления стратегического партнерства между странами, удивляет. "Для нас, как для общества, такая пассивность, которую мы наблюдаем, удивительна. Мы очень хотим перевести эту пассивность в другой режим, активный, и, следовательно, начать говорить о возобновлении стратегического партнерства. Мы надеемся, что стратегическое партнерство будет пересмотрено. Если "Глубинное государство" не укрепится, я думаю, ничто не встанет на пути перегрузки отношений между Грузией и Соединенными Штатами", - заявил премьер-министр журналистам. Ранее в понедельник президент Грузии Михаил Кавелашвили направил открытое письмо президенту США Дональду Трампу в котором отметил, что Вашингтон не уделяет Тбилиси должного внимания.
https://ria.ru/20250901/prezident-2038797258.html
грузия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019512576_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_0d057341eed3c678f8824015a056e36a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, сша, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили, дональд трамп
В мире, Грузия, США, Ираклий Кобахидзе, Михаил Кавелашвили, Дональд Трамп
Премьер Грузии заявил о пассивности США

Кобахидзе заявил, что Грузию удивляет пассивность США в отношении партнерства

© AP Photo / Irakli GedenidzeИраклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что пассивность американской стороны в отношении возобновления стратегического партнерства между странами, удивляет.
"Для нас, как для общества, такая пассивность, которую мы наблюдаем, удивительна. Мы очень хотим перевести эту пассивность в другой режим, активный, и, следовательно, начать говорить о возобновлении стратегического партнерства. Мы надеемся, что стратегическое партнерство будет пересмотрено. Если "Глубинное государство" не укрепится, я думаю, ничто не встанет на пути перегрузки отношений между Грузией и Соединенными Штатами", - заявил премьер-министр журналистам.
Ранее в понедельник президент Грузии Михаил Кавелашвили направил открытое письмо президенту США Дональду Трампу в котором отметил, что Вашингтон не уделяет Тбилиси должного внимания.
Михаил Кавелашвили - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Президент Грузии посетовал, что США не уделяют стране должного внимания
Вчера, 10:51
 
В миреГрузияСШАИраклий КобахидзеМихаил КавелашвилиДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала