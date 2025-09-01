Премьер Грузии заявил о пассивности США

https://ria.ru/20250901/gruziya-2038949746.html

ТБИЛИСИ, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что пассивность американской стороны в отношении возобновления стратегического партнерства между странами, удивляет. "Для нас, как для общества, такая пассивность, которую мы наблюдаем, удивительна. Мы очень хотим перевести эту пассивность в другой режим, активный, и, следовательно, начать говорить о возобновлении стратегического партнерства. Мы надеемся, что стратегическое партнерство будет пересмотрено. Если "Глубинное государство" не укрепится, я думаю, ничто не встанет на пути перегрузки отношений между Грузией и Соединенными Штатами", - заявил премьер-министр журналистам. Ранее в понедельник президент Грузии Михаил Кавелашвили направил открытое письмо президенту США Дональду Трампу в котором отметил, что Вашингтон не уделяет Тбилиси должного внимания.

