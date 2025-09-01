https://ria.ru/20250901/gaza-2038742997.html
Флотилия Тунберг направилась к сектору Газа
Флотилия Тунберг направилась к сектору Газа
2025-09-01T04:41:00+03:00
2025-09-01T04:41:00+03:00
2025-09-01T18:15:00+03:00
в мире
барселона (город)
италия
тунис (страна)
грета тунберг
флотилия свободы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038919556_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ab229ba6f3f25b657ffd82e8916483b4.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Флотилия шведской экоактивистки Греты Тунберг вышла из Барселоны и направилась к сектору Газа, чтобы попытаться прорвать его блокаду, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Флотилия вышла из Барселоны к сектору Газа в воскресенье с гуманитарной помощью и активистами на борту", - пишет агентство. Отмечается, что активисты собираются доставить в сектор Газа еду, воду и лекарства. Они требуют обеспечить безопасный проход в этот палестинский регион для доставки помощи, а также открытия гуманитарного морского коридора. В Барселоне активистов провожали тысячи людей. Пока в морской конвой входят около 20 судов, однако на последнем этапе путешествия эта цифра возрастет до примерно 70, поскольку к нему присоединятся суда в портах Италии и Туниса. Во флотилию, которая может достичь сектора Газа 14 или 15 сентября, входят делегации из 44 стран. Это будет четвертая попытка прорвать блокаду сектора Газа в этом году, и, как заявляется, крупнейшая за все время попытка прорвать блокаду палестинского региона по морю за 18 лет. Объединение активистов получило название "Глобальная флотилия Сумуда (палестинская концепция стойкости)", они пришла на смену "Флотилии свободы".
барселона (город)
италия
тунис (страна)
