https://ria.ru/20250901/gaza-2038742997.html

Флотилия Тунберг направилась к сектору Газа

Флотилия Тунберг направилась к сектору Газа - РИА Новости, 01.09.2025

Флотилия Тунберг направилась к сектору Газа

Флотилия шведской экоактивистки Греты Тунберг вышла из Барселоны и направилась к сектору Газа, чтобы попытаться прорвать его блокаду, передает агентство... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T04:41:00+03:00

2025-09-01T04:41:00+03:00

2025-09-01T18:15:00+03:00

в мире

барселона (город)

италия

тунис (страна)

грета тунберг

флотилия свободы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038919556_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ab229ba6f3f25b657ffd82e8916483b4.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Флотилия шведской экоактивистки Греты Тунберг вышла из Барселоны и направилась к сектору Газа, чтобы попытаться прорвать его блокаду, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Флотилия вышла из Барселоны к сектору Газа в воскресенье с гуманитарной помощью и активистами на борту", - пишет агентство. Отмечается, что активисты собираются доставить в сектор Газа еду, воду и лекарства. Они требуют обеспечить безопасный проход в этот палестинский регион для доставки помощи, а также открытия гуманитарного морского коридора. В Барселоне активистов провожали тысячи людей. Пока в морской конвой входят около 20 судов, однако на последнем этапе путешествия эта цифра возрастет до примерно 70, поскольку к нему присоединятся суда в портах Италии и Туниса. Во флотилию, которая может достичь сектора Газа 14 или 15 сентября, входят делегации из 44 стран. Это будет четвертая попытка прорвать блокаду сектора Газа в этом году, и, как заявляется, крупнейшая за все время попытка прорвать блокаду палестинского региона по морю за 18 лет. Объединение активистов получило название "Глобальная флотилия Сумуда (палестинская концепция стойкости)", они пришла на смену "Флотилии свободы".

https://ria.ru/20250826/bolnitsy-2037703621.html

https://ria.ru/20250825/gaza-2037549499.html

барселона (город)

италия

тунис (страна)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, барселона (город), италия, тунис (страна), грета тунберг, флотилия свободы